Макияж с блестками на Новый год 2021: мастер-класс
Как создать новогодний макияж с блестками, рассказывает Елена Мельник! В новом 2021 году этот вид мейкапа будет одним из трендовых вариантов. Уже сейчас мастера визажа дают волю фантазии и создают великолепные образы. Попробуйте и вы сделать модный макияж глаз с блестками! С чего начинать макияж с золотыми блестками, как расставить акценты и как сохранить сияющий образ до утра, узнаете прямо сейчас.
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Для создания новогоднего макияжа с блестками вам понадобятся:
- Блестки золотого цвета маленьких размеров
- Фигурный глиттер
- Тональный крем
- Пудра
- База под блестки
- Щеточка
- Фиксирующий спрей
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Вариант макияжа № 1. 100% золото
Если хотите сиять, но не очень любите поправлять губы после каждого приема пищи, сделайте акцент на глаза. Это добавит вашему взгляду загадочности и подчеркнет красоту глаз.
- Один из самых главных шагов в золотом макияже глаз – база под тени. Советуем не пренебрегать этим средством. Лучше всего наносить основу подушечками пальцев. На них база разогревается и хорошо ложится на веко. Вбивающими движениями наносим базу на все верхнее веко.
- В качестве основы нанесите светло-коричневые тени на все подвижное веко. Хорошо растушуйте.
- Теперь добавьте блестки. Вы можете выбрать уже готовые блестки с влажной текстурой. Если же выбрали сыпучие блестки, в качестве основы можно использовать специальные средства (клей для косметических блесток) или обычную гигиеническую помаду. Ватным аппликатором наносим нашу базу для блесток в те места, где мы хотим их приклеить.
- Нижнее веко подводим светло-бежевыми тенями и растушевываем их.
- Наносим любимую тушь.
Совет: для того чтобы не засыпать все лицо блестками, подложите под глаза сухую салфетку и придерживайте ее. Это поможет с легкостью убрать излишки блесток.
Вариант макияжа № 2. Золотые стрелки
Если вы не хотите играться с блестками или, наоборот, решили добавить креативности в образ, вам помогут черные стрелки с добавлением золота. Такой мейк уж точно не останется без внимания!
- В качестве основного оттенка можем припудрить веко или нанести очень светлые тени.
- Рисуем тонкую классическую черную стрелку. Она будет начинаться с внутреннего уголка глаза.
- Далее над черной аккуратно рисуем золотую стрелку. Ее можно нарисовать с помощью двух средств. Первое – это уже готовый кремовый пигмент смешать с тенями. Второе – обычные тени смешать с теплой водой.
- Увлажняем кисть, щедро набираем на нее сухие тени. Сдуваем лишнее и рисуем яркую стрелку.
- Нижнее веко слегка подводим бледно-коричневым карандашом или светло-коричневыми тенями. Растушевываем линию.
- Наносим тушь желаемого оттенка.
Вариант макияжа № 3. Макияж скул
Если хотите нечто совсем необычное, можно сделать акцент на модные брови или скулы. К примеру, Рианна обожает подчеркивать свои скулы золотом. С таким оригинальным мейкапом вы точно будете сиять, как голливудская звезда!
Макияж с акцентом на скулах лучше подойдет женщинам с круглым типом лица. Это поможет визуально вытянуть лицо, при этом сделав скулы более выразительными и скульптурными. Однако обладательницам других форм лица такой макияж не противопоказан.
- Предварительно нужно очистить кожу лица, поскольку блестки подчеркнут все недостатки кожи. Нанесите тональную основу.
- На тональную основу добавьте небольшое количество пудры.
Хорошей базой под блестки послужит гигиеническая помада. Наносим ее подушечками пальцев на необходимые места.
- Блестки лучше всего расположить на самые высокие точки скул: это добавит лицу скульптурности и выразительности.
- Для нашего макияжа используем мелкие и легкие блестки золотого цвета, которые для прочной фиксации приклеиваем с помощью увлажненной фиксирующим спреем щеточки. Большие блестки лучше смазать клеем для ресниц, чтобы они крепко держались.
- В конце можете подчеркнуть губы вашим любимым бальзамом или же красной помадой. Глаза лучше красить в нейтральных тонах.
Вариант макияжа № 4. Макияж губ
Одной из первых его предложила и выполнила визажист Пэт Макграт, которая создавала образы Рианны для концерта. Поэтому на золотой макияж с акцентом на губы стоит обратить внимание смелым женщинам с пухлыми губами. Также блестящие красные губы будут прекрасно смотреться на светлой коже, а вот светло-розовые тона – на более смуглой.
- Очищаем кожу и наносим основу. Идеально чистая кожа – это главное правило макияжа блестящих губ.
- Берем стойку жидкую розовую помаду. Для золотого макияжа губ лучше использовать кремовые или жидкие помады. На матовой поверхности блестки просто не будут держаться.
- Легкими движениями наносим обычную гигиеническую помаду.
- Приступаем к нанесению рассыпчатых блесток. Чем мельче блестки, тем надежнее они будут держаться на губах.
- Наносим блестки поверх помады влажною кистью.
- Фиксируем макияж губ специальным спреем.
Чтобы макияж выглядел более завершенным, на глаза можно приклеить накладные пушистые ресницы. Они отлично сочетаются с яркими губами.