Узнайте, как сделать Деда Мороза и Снегурочку своими руками на Новый год 2021! STB.UA предлагает довольно простой, но длительный способ, как сделать Деда Мороза из ваты, а также Снегурочку. Почти все материалы для нашей весёлой затеи можно найти в любом доме! Технологию изготовления ищите в материале.



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Итак, чтобы сделать Деда Мороза и Снегурочку своими руками, нам понадобятся такие материалы:

вата – берите ту, что смотана в рулон, и волокна хорошо сцеплены между собой

клей из крахмала и воды

трёхжильный медный провод для каркаса

кусок алюминиевой фольги длиной 50 – 60 см

60 см туалетная бумага (будем делать папье-маше)

акриловые и акварельные краски

подставка из дерева синтепон

нитки.

Также нам нужны такие нехитрые инструменты:

кусачки

кисти (жёсткие – для клея, синтетическая № 6 плоская, № 1 круглая – для росписи)

ножницы

швейная иголка.

Как сделать Деда Мороза своими руками?

Голова

Для начала готовим массу для папье-маше. Разводим в половине стакана холодной воды столовую без верха ложку крахмала и доводим до кипения. Рвём туалетную бумагу на мелкие кусочки и добавляем в подостывший клей. Перетираем пальцами до получения однородной массы. Формируем из фольги голову Деда Мороза размером примерно с куриное яйцо. Намечаем глаза игрушки, вдавив в фольгу две бусины соответствующего размера. Обмазываем папье-маше. Ждём высыхания. Катаем из папье-маше «морковку» – нос. Прилепляем к лицу Деда Мороза. Вертикально, а не как у Снеговика. Делаем небольшие шарики, размещаем на лице и скульптурируем из этого лоб, щёки и подборок. Сушим. Формируем веки. Промазываем затылок. Сушим опять. Приступаем к росписи. Замешиваем белый или слоновой кости акрил с розовой краской (можно акварелью), чтобы получить цвет, близкий к телесному. Лицо прокрашиваем получившимся оттенком плоской синтетической кистью толщины № 6, глаза – белым, голубым и чёрным акрилом – самой тонкой круглой кисточкой № 1. Делаем штамп из губки и розовой краской добавляем нашему персонажу румянец.

Туловище

1. Берём трёхжильный медный провод, постепенно разделяем его на «веточки» до предполагаемого уровня плеч. Например, такой.

2. Помним, что в длине тела нашего Деда Мороза должно вмещаться 6 голов. Там, где у нас заканчивается шея, горизонтально отгибаем боковые жилы провода – это будут наши плечи. На среднюю проволоку надеваем голову.

3. От плеч проволоку загибаем вниз. Делаем петельки-ладони. Сгибаем получившиеся руки в локтях.

4. Снизу разделяем провод до уровня бёдер. Среднюю часть загибаем наверх, укрепляя туловище.

5. Нарезаем синтепон полосами шириной в три сантиметра. Обматываем получившийся проволочный каркас человечка. Ноги можно смотать вместе. Прихватываем стежками, чтобы форма держалась.

Одежда

1. Готовим крахмальный клейстер в такой же пропорции, как на этапе с папье-маше. Добавляем синьку или голубую акварель для снежного оттенка.

2. Вырезаем из бумаги детальки-выкройки таких элементов: брови, усы, борода; шапка, отворот для шапки; рукава, отворот для рукавов; передняя половинка костюма; задняя половинка костюма; манжет по низу костюма; отворот по борту костюма; варежки; воротник; пояс.

3. Промазанную клейстером рулонную вату толщиной 5–7 мм выкладываем на наш каркас в первый слой, делая шубу и намечая её детали.

4. Когда просохнет, выкладывайте аккуратно выкроенные из такой же ваты детали во второй слой. Шапку можно изобразить вот так, сделав её колпаком из полукруга с оторочкой из длинного прямоугольника. Можно и по форме головы.

5. По желанию раскрасьте высохшую ватную фигурку широкой кистью. Рекомендуем использовать полупрозрачные акварельные краски. Удобнее это делать, когда вы уже установите игрушку на подставку.

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Подставка

В дощечке размером 15 на 15 см проделываем два маленьких отверстия, в которые вставляем проволочки-ноги Деда Мороза, загибаем, закрепляем. Укрываем дощечку несколькими слоями ватного полотна 20 на 20 см. Вспушиваем наш снежок! Готово!

Вот мы и рассказали, как сделать Деда Мороза и Снегурочку своими руками. Да-да, данная схема прекрасно применима и к женскому варианту куклы. Только помимо деталей одежды и образа обратите внимание на пропорции. В зависимости от того, хотите ли вы сделать Снегурочку подростком или маленькой девочкой, отношение размера головы к телу будет разным. Воспользуйтесь схемой.