Это одна из самых оригинальных упаковок, «штаны Санта-Клауса» точно смогут удивить каждого. В студии «Все буде добре» вы узнаете, как самостоятельно сделать такое чудо. Прямо сейчас вы можете упаковать подарок на Новый год в красный и черный фетр и превратить все это в «штаны Санта-Клауса». Подробнее читайте в материале.

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Материалы:

красный фетр А4 – 3 л.

черный фетр А4 – 1 л.

белый фетр А4 – 1 л.

плотный красный фетр – 1 л.

синельная блестящая проволока – 4 шт. (красная + серебристая)

синельная зеленая проволока – 1 шт.

клей

пряжка для пояса

Изготовление:

2 листа красного фетра превратить в штаны: склеить тубусы отдельно до половины штанины, свободные части двух листов склеить вместе. Из плотного фетра вырезать круги диаметром 15 см, приклеить их к низу штанов – это будет дно упаковки. Из листа белого фетра делаем манжеты к брюкам – обрезаем вдоль полоски шириной 3,5 см. Нанести клей на контур блестящей стороны, приклеить полоску на штанину по верхнему краю манжета, загнуть фетр блестящей стороной наружу, приклеить низ. 1 лист фетра – на шлейки: разрезать пополам вдоль, из полученных полосок свернуть полоски толщиной 2 см, проклеить их. Прикрепить шлейки к штанам, перебросив их накрест. Лист черного фетра разрезать пополам вдоль, каждую часть свернуть в трубочку и проклеить, склеить две полоски в одну длинную. Протянуть пряжку, прикрепить готовый пояс к штанам. Из красной и серебряной проволоки скрутить новогоднюю конфету, прикрепить к штанам.

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