Средняя упаковка «штаны Санта-Клауса»
22.12.2020
Это одна из самых оригинальных упаковок, «штаны Санта-Клауса» точно смогут удивить каждого. В студии «Все буде добре» вы узнаете, как самостоятельно сделать такое чудо. Прямо сейчас вы можете упаковать подарок на Новый год в красный и черный фетр и превратить все это в «штаны Санта-Клауса». Подробнее читайте в материале.
Больше по теме: Маленькая упаковка «Дед Мороз»
Материалы:
- красный фетр А4 – 3 л.
- черный фетр А4 – 1 л.
- белый фетр А4 – 1 л.
- плотный красный фетр – 1 л.
- синельная блестящая проволока – 4 шт. (красная + серебристая)
- синельная зеленая проволока – 1 шт.
- клей
- пряжка для пояса
Изготовление:
- 2 листа красного фетра превратить в штаны: склеить тубусы отдельно до половины штанины, свободные части двух листов склеить вместе.
- Из плотного фетра вырезать круги диаметром 15 см, приклеить их к низу штанов – это будет дно упаковки.
- Из листа белого фетра делаем манжеты к брюкам – обрезаем вдоль полоски шириной 3,5 см. Нанести клей на контур блестящей стороны, приклеить полоску на штанину по верхнему краю манжета, загнуть фетр блестящей стороной наружу, приклеить низ.
- 1 лист фетра – на шлейки: разрезать пополам вдоль, из полученных полосок свернуть полоски толщиной 2 см, проклеить их. Прикрепить шлейки к штанам, перебросив их накрест.
- Лист черного фетра разрезать пополам вдоль, каждую часть свернуть в трубочку и проклеить, склеить две полоски в одну длинную. Протянуть пряжку, прикрепить готовый пояс к штанам.
- Из красной и серебряной проволоки скрутить новогоднюю конфету, прикрепить к штанам.
Больше по теме: Готовим свой организм к праздничному столу
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=