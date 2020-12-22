Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Средняя упаковка – пингвин из тубуса

22.12.2020

Эксперты «Все буде добре» готовы к Новому году и помогут вам подготовиться к празднику. Сейчас вы узнаете, как упаковать подарок в бумагу без коробки. Это довольно легко, да и результат скажет сам за себя. Подробная инструкция того, как упаковать подарок без коробки, чтобы получился  пингвин из тубуса, – читайте в материале.

как упаковать подарок в бумагу без коробки

Больше по теме: Костюм дикобраза своими руками за несколько часов

Компоненты:

  • плотный белый картон А4 – 1 лист.
  • декоративная лента тонкая
  • черный фетр А4 – 1 лист.
  • клей
  • глаза – 2 шт.
  • желтый картон – 1 лист.
  • черный картон – 1 лист.
  • фломастеры

Больше по теме: Костюм барашка на Новый год своими руками

Изготовление:

  1. Картон свернуть в тубус, проклеить по высоте тубуса.
  2. Из черного фетра вырезать круг (диаметр круга – высота нашего тубуса), сделать фрак, приклеить к тубусу.
  3. Из белого картона вырезать круг, приклеить в верхней части вдоль тубуса. Это мордочка пингвина. На белую часть сверху приклеить глаза.
  4. С желтого картона сделать объемный треугольный клюв, приклеить к тубусу.
  5. Крышку и дно сделать из черного картона.
  6. Из ленты смастерить бантик, приклеить к фраку.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить