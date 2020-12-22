Средняя упаковка – пингвин из тубуса
22.12.2020
Эксперты «Все буде добре» готовы к Новому году и помогут вам подготовиться к празднику. Сейчас вы узнаете, как упаковать подарок в бумагу без коробки. Это довольно легко, да и результат скажет сам за себя. Подробная инструкция того, как упаковать подарок без коробки, чтобы получился пингвин из тубуса, – читайте в материале.
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Компоненты:
- плотный белый картон А4 – 1 лист.
- декоративная лента тонкая
- черный фетр А4 – 1 лист.
- клей
- глаза – 2 шт.
- желтый картон – 1 лист.
- черный картон – 1 лист.
- фломастеры
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Изготовление:
- Картон свернуть в тубус, проклеить по высоте тубуса.
- Из черного фетра вырезать круг (диаметр круга – высота нашего тубуса), сделать фрак, приклеить к тубусу.
- Из белого картона вырезать круг, приклеить в верхней части вдоль тубуса. Это мордочка пингвина. На белую часть сверху приклеить глаза.
- С желтого картона сделать объемный треугольный клюв, приклеить к тубусу.
- Крышку и дно сделать из черного картона.
- Из ленты смастерить бантик, приклеить к фраку.
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