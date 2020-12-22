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Салат на Новый год 2021: «Огонь любви»

22.12.2020

Продолжаем тему салатов на Новый год 2021. Если вы решили встречать праздник со своей второй половинкой, «Огонь любви» по рецепту Ольги Стогнушенко станет идеальным блюдом для праздничного застолья. Узнайте, как приготовить вкусный утиный салат на Новый год, в нашем материале!

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Продукты:

Для соуса:

  • Коньяк – 1 ч. л.
  • Мед жидкий – 1 ч. л.
  • Сок половинки апельсина
  • Дижонская горчица – 1 ч. л.
  • Соль

Для салата:

  • Утиная грудка – 1 шт.
  • Соль
  • Масло сливочное – 1 ст. л.
  • Листья салата
  • Базилик – 50 г
  • Апельсин – 1 шт.
  • Шампиньоны – 1 большой гриб
  • Помидор – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Пучок ароматного сена

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Приготовление:

  1. Моем мясо, обрезаем пленку с грудинки. Просушиваем бумажным полотенцем, солим, перчим.
  2. На стороне кожуры делаем надрезы поперек и жарим утку именно на этой стороне без масла. Смешиваем все для соуса.
  3. На двухслойную фольгу наливаем немного соуса, выкладываем филе, поливаем соусом сверху и ставим в духовку на 1015 минут при температуре 190 градусов.
  4. Мелко режем овощи и фрукты, жарим их на сливочном масле. Затем вливаем соус, выпариваем жидкость.
  5. На тарелку выкладываем овоще-фруктовую подушку и ломтики мяса. Заливаем блюдо соусом, в котором запекалась утка, украшаем зеленью.
  6. Перед подачей поджигаем сено. Легкий дымок придаст мясу приятный аромат. Убираем остатки сена и подаем салат на стол.

Video: Салат на Новый год 2021: «Огонь любви»

Утиный салат Огонь любви: рецепт необычного салата на Новый год 20211. Как приготовить утиный салат Огонь любви, читайте в материале

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