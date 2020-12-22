Как исполнить мечты в новом году: шкатулка желаний от Алены Куриловой
Хотите, чтобы в новом 2021 году сбылись все ваши мечты и надежды? Вам поможет шкатулка желаний от Алены Куриловой! Сделанная своими руками, она зарядит вас правильной энергетикой и поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи. Как сделать шкатулку желаний, читайте в материале.
Для изготовления шкатулки желаний нам понадобятся:
- Ваше распечатанное фото
- Готовая деревянная шкатулка
- Клей
- Кисточка для клея
- Вода
- Губка
- Акриловый лак
- Разноцветные нитки
Для простоты процесса изготовления можно взять уже готовую шкатулку. Главным элементом в создании талисмана является ваше фото. Оно передает энергию Вселенной и несет в себе вашу энергетическую силу. Поэтому очень важно фотографию хорошо закрепить на стенке шкатулки.
Технология переноса фото на дерево:
- Распечатайте фотографию на лазерном принтере (в зеркальном отражении).
- Покройте нужный участок декорируемой поверхности и саму фотографию клеем с помощью синтетической кисти или губки. Работайте быстро, не давая средству засохнуть!
- Немедленно положите фотографию изображением вниз на переносимую поверхность. Равномерно и плавно разровняйте фото пластиковым шпателем или роликом. Удалите лишний клей с помощью ткани.
- Сушите феном на максимальной температуре в течение 10 минут, затем дайте остыть.
- Смочите тыльную сторону фото влажной губкой и немного подождите, пока бумага пропитается. Затем удалите слой бумаги пальцами или пористой стороной губки.
- Вскройте шкатулку лаком.
Как превратить шкатулку из обычной в магическую:
Первое, что нужно сделать, – выбрать цветные нитки. Каждый из цветов означает желания в определенной сфере жизни:
- Красная нитка – деньги
- Зеленая нитка – все, что касается здоровья и жизненных сил
- Розовая нитка – любовные дела
- Белая нитка – свадьба
Максимальное количество ниток для шкатулки – 12.
Затем нужно завязывать на нитях узлы, которые символизируют ваши желания. Их количество должно быть равно количеству лет, которое вам исполнится в 2021 году.
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Важно: в процессе завязывания узлов думайте о своем желании!
Таким образом, вы зарядите шкатулку на скорейшее исполнение желаний и реализацию планов.
В течение года шкатулку никому не показывать и не позволять открывать. Это поможет сфокусироваться на определенных целях и осознанно стремиться к их реализации.
Но помните, что нужно не только думать об этих желаниях, но и делать реальные шаги к их воплощению в жизнь.
И пусть в новом году сбудутся все ваши мечты!