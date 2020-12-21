Фронтмен группы O.Torvald Евгений Галич рассказал «Все буде добре», как сделать своими руками костюм дикобраза для ребенка. На изготовление наряда потребуется лишь два часа. Подробная инструкция создания костюма дикобраза – в материале.

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Компоненты:

Джинсы – 1 пара

Кеды или кроссовки – 1 пара

Кофта с полосками – 1 шт.

Гольф – 1 шт.

Клетчатая рубашка – 1 шт.

Шнурок – 1 шт.

Булавка – 1 шт.

Повязка на голову – 1 шт.

Флис черного цвета – 60х100 см

Черные соломинки для коктейля – 1500 шт.

Клей-пистолет – 1 шт.

Белая аэрозольная краска – 1 шт.

Малярный скотч – 1 шт.

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Изготовление:

Отрезаем нижнюю часть клетчатой ​​рубашки. Подворачиваем отрезанный край и сшиваем. Вырезаем спереди две маленькие дырочки. С помощью булавки протягиваем шнурок через отверстие. К повязке пришиваем флис. Соломинки для коктейля склеиваем между собой малярным скотчем. Красим соломинки с помощью аэрозольной краски белого цвета. Наискось отрезаем края соломинок. С помощью клея-пистолета крепим соломинки на всю длину ткани, пришитой к повязке.