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Костюм барашка на Новый год своими руками

21.12.2020

Фронтмен группы O.Torvald Евгений Галич знает, как сделать костюм баранчика своими руками. Прямо в студии молодой отец «конструирует» наряды на утренник для своей маленькой дочери. Пошаговая инструкция создания костюма баранчика – в материале.

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костюм барашка своими руками

Компоненты:

  • Черный гольф – 1 шт.
  • Черные лосины – 1 шт.
  • Футболка белая – 1 шт.
  • Ватные шарики – 620–720 шт.
  • Клей-пистолет – 1 шт.
  • Обруч для волос – 1 шт.
  • Фетр черного цвета – 20х30 см
  • Фетр белого цвета – 20х30 см

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Изготовление:

  1. Отрезаем рукава от футболки.
  2. При помощи клея-пистолета на всю поверхность футболки приклеиваем ватные шарики.
  3. С черного и белого фетра вырезаем ушки необходимого размера.
  4. К обручу для волос приклеиваем ушки и ватные шарики.

 

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