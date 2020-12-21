Фронтмен группы O.Torvald Евгений Галич знает, как сделать костюм баранчика своими руками. Прямо в студии молодой отец «конструирует» наряды на утренник для своей маленькой дочери. Пошаговая инструкция создания костюма баранчика – в материале.

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Компоненты:

Черный гольф – 1 шт.

Черные лосины – 1 шт.

Футболка белая – 1 шт.

Ватные шарики – 620–720 шт.

Клей-пистолет – 1 шт.

Обруч для волос – 1 шт.

Фетр черного цвета – 20х30 см

Фетр белого цвета – 20х30 см

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Изготовление:

Отрезаем рукава от футболки. При помощи клея-пистолета на всю поверхность футболки приклеиваем ватные шарики. С черного и белого фетра вырезаем ушки необходимого размера. К обручу для волос приклеиваем ушки и ватные шарики.