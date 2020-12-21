Если вы уже выбрали, в чем встречать Новый год 2021, самое время подумать, какие аксессуары выгоднее всего дополнят образ. Астрологи советуют встречать новый год в одежде и аксессуарах определенного цвета. Лучше не перегружать наряд лишними акцентами и остановиться на одной-двух деталях. Как сделать украшения на Новый год своими руками? Рассказали эксперты «Все буде добре»!

Если выбранное вами платье кажется слишком скромным, нет ничего лучше, чем добавить аксессуаров. Чтобы угодить дружелюбному и верному покровителю наступающего года, делайте ставку на украшения золотистого, лимонного или оранжевого цвета. Это не только стильно и красиво выглядит, но также поможет притянуть удачу и успех на ближайшие двенадцать месяцев.

Необязательно бежать и искать золотые драгоценности. К счастью, в современном мире бижутерия ценится ничуть не меньше. Особенно украшения, сделанные своими руками.

Какие украшения можно сделать самой?

За годы эфира передачи «Все буде добре» Надя Матвеева вместе с экспертами изготовила не один гарнитур, достойный того, чтобы встретить в нём главную ночь в году. Предлагаем видеодайджест лучших моделей, которые вдохновят многих рукодельниц. Подкорректируйте цветовую гамму согласно символу праздника – и вперtд, удивлять гостей и самих себя!

1. Увлекаетесь историей? Тогда вам наверняка придется по вкусу колье, сплетенное по инструкции от Ольги Волковой. Украшения на Новый год 2021 своими руками в технике кольчужного плетения удивят гостей средневековой роскошью.

Video: Как сделать украшение на Новый год 2021 своими руками Подборка изящных украшений на Новый год 2021, которые вы можете сделать своими руками для подарка или для себя. Как сделать украшения на Новый год 2021 своими руками - в материале

2. Если вы тяготеете к флористическим мотивам и скучаете по ярким листочкам, украсьте своё платье брошью или колье от Марины Беловой в технике холодного фарфора.

Video: Как сделать украшение на Новый год 2021 своими руками Подборка изящных украшений на Новый год 2021, которые вы можете сделать своими руками для подарка или для себя. Как сделать украшения на Новый год 2021 своими руками - в материале

3. Молодая дизайнер Людмила Гром учит плести ультрамодное кожаное колье. Украшения на Новый год своими руками могут выглядеть не совсем так, как вам это представлялось ранее!

Video: Как сделать украшение на Новый год 2021 своими руками Подборка изящных украшений на Новый год 2021, которые вы можете сделать своими руками для подарка или для себя. Как сделать украшения на Новый год 2021 своими руками - в материале

4. И самый шик – опять от нашей любимицы Оли Волковой – гарнитур в изысканной технике сутаж! Конечно, вы можете ограничиться изготовлением только колье или серёг. Обилие массивных украшений иногда излишне.

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Video: Как сделать украшение на Новый год 2021 своими руками Подборка изящных украшений на Новый год 2021, которые вы можете сделать своими руками для подарка или для себя. Как сделать украшения на Новый год 2021 своими руками - в материале

Надеемся, мы сумели если не подсказать идеальный вариант украшения для новогодней ночи, то, по-крайней мере, вдохновили на его создание. Необязательно строго следовать инструкциям: вы можете взять на вооружение понравившиеся идеи и сделать что-то свое, уникальное. Также это прекрасное решение для подарка маме, сестре, подруге или дочери.