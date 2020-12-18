Шотландский кекс: рецепт новогоднего десерта
18.12.2020
Хотите впечатлить гостей вкусными блюдами и сэкономить свое время? Тогда попробуйте наш невероятный и очень легкий в приготовлении шотландский кекс! Ваши гости будут поражены, а вы сможете больше времени провести перед зеркалом, а не за плитой. Рецепт кекса от Наталии Фалион читайте в нашем материале.
Ингредиенты:
- миндаль (сушёный) – 70 г.
- смородина (свежемороженая) – 300 г
- Кумкват или другие цитрусовые цукаты (сушёный) – 75 г
- изюм светлый – 125 г
- изюм тёмный – 125 г
- клюква сушёная – 125 г
- масло сливочное – 150 г
- мука – 370 г
- сахар – 2 ст. л.
- яйца куриные – 2 шт.
- простокваша – 50 г
- Виски (коньяк или креплёное домашнее вино) – 60 мл
- имбирь молотый – ½ ч. л.
- корица – ½ ч. л.
- перец чёрный молотый – ¼ ч. л.
- перец душистый молотый – щепотка
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Приготовление:
- Чёрную смородину предварительно разморозить, слить образовавшуюся жидкость. Миндаль очистить от кожицы, залив предварительно на 5 минут горячей водой. Подсушить и размолоть 1/3 миндаля мелко, 2/3 покрупнее. Кумкват порезать мелкими кусочками, изюм промыть горячей водой. Смешать в миске миндаль (крупномолотый), изюм двух видов, вяленую клюкву, кумкват.
- Для песочного теста просеять на доску 300 г муки с щепоткой соли, добавить холодное масло, порезанное кусочками, и порубить ножом в крошку. Добавить 3 ст. ложки ледяной воды и быстро замесить тесто. Скатать тесто в колобок, обернуть пищевой плёнкой и положить в холодильник на 30 минут.
- Затем тесто тонко раскатать между слоями пищевой плёнки, вырезать пласты необходимых размеров и выложить бока и дно формы для выпечки. Форму предварительно застелить бумагой для выпечки и смазать маслом.
- Для начинки: смешать 70 г муки, мелкомолотый миндаль, имбирь, корицу, душистый и черный перец, перемешать.
- Высыпать муку со специями в большую миску, добавить чёрную смородину и, потряхивая миску, перемешать, чтобы мука покрыла все ягоды.
- Затем добавить сухофрукты и ещё раз перемешать.
- В чашке взбить вилкой яйца с сахаром и простоквашей (можно взять кефир). Добавить яичную смесь и алкоголь к сухофруктам, хорошо перемешать.
- Формируем кекс: Выложить начинку в форму и хорошо уплотнить ложкой.
- Сверху накрыть крышечкой из теста и защипнуть края.
- Выпекать при температуре 170 градусов 2,5 часа. Если сверху начнёт слишком румяниться, накрыть фольгой. Готовый кекс остудить, завернуть в фольгу и положить в холодильник минимум на 5–7 дней.
Video: Шотландский кекс: рецепт новогоднего десерта
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