Салат оливье к Новому году 2021: классический рецепт
В каждой компании не утихают споры, каким быть должен правильный салат оливье: классический рецепт, по мнению многих, должен содержать куриную грудку. Оппоненты предлагают телятину. А кто-то ни на что не променяет вареную колбасу. Сколько разных рецептов мы перепробовали на кухне «Все буде добре»! А классическим мы будем считать самый простой!
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Если каких-то сложностей можно избежать, давайте это и сделаем. Тем более, в современном ритме жизни, когда не всегда есть время на изыски, да и ёлка покупается за три часа до боя новогодних колоколов… Гости на пороге – сэкономим время, и с мясом возиться не будем. Возьмём «варёнку»! Итак:
Салат оливье, рецепт классический – с докторской колбасой!
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт.
- морковь – 2 шт.
- вареная колбаса «Докторская» – 500 г
- яйца куриные – 5 шт.
- огурцы солёные или маринованные, крупные – 4 шт.
- консервированный зелёный горошек – 1 банка
- майонез
- зелень, соль – по вкусу
Специалист по качеству Андрей Бабаев составил специальную таблицу, как выбрать лучшие компоненты для салата оливье.
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Приготовление:
1. Варите яйца в течение 7-10 минут (до степени готовности «вкрутую»).
2. Тщательно вымытые, но не чищенные картофель и морковь отварите в слегка подсоленной воде до готовности (примерно 30 минут). Достаньте из воды и почистите – так проще.
3. Нарежьте морковь и картофель кубиками.
4. Нарежьте колбасу кубиками.
5. Нарежьте огурцы кубиками.
6. Яйца пропустите через яйцерезку (проволочная сеточка, можно нарезать и вручную)
7. Добавьте в салат зелёный горошек, предварительно слив воду.
8. Добавьте в салат майонез. При необходимости посолите.
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