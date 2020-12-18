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Рецепт печенья ко Дню святого Николая

18.12.2020

Ко Дню святого Николая приготовьте печенье-«совушки» по рецепту Татьяны Литвиновой! Такая оригинальная и простая в приготовлении выпечка станет приятным удивлением для вас и настоящим сюрпризом для ваших детей. Как приготовить печенье на День святого Николая, читайте в материале.

печенье совушки

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Ингредиенты:

  • Растительно-сливочная смесь или масло – 150 г
  • Сахарная пудра – 150 г
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.
  • Мука — 300 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Порошок имбиря – 2 ч. л.
  • Какао – 1 ч. л.
  • Соль – 1/4 ч. л.
  • Шоколад и темный изюм – 100 г
  • Миндаль и тыквенные семечки (для украшения) – 35 шт.

Приготовление теста:

  1. Смешать сухие ингредиенты (сахарную пудру, просеянную муку, разрыхлитель, ваниль, соль), добавить растительно-сливочную смесь или масло и яйцо.
  2. Замесить тесто. Разделить его на 2 части.

Приготовление белых «совушек»:

  1. В одну часть добавить порошок имбиря и скатать в шар, замотать в пищевую пленку и убрать в холодильник на 20 минут.
  2. Раскатать охлажденное тесто в пласт 1–2 сантиметра, вырезать большие кружочки стаканом, а маленькие – горлышком бутылки или скатать шарики.
  3. Вставить глазки из шоколада или изюма и носики из миндаля или тыквенных семечек.
  4. Выпекать при температуре 180 градусов 10–15 минут.

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Приготовление шоколадных «совушек»:

  1. Вторую часть разделить напополам. И в одну половину добавить какао. Накрыть пленкой обе части и убрать в холодильник на 20 минут.
  2. Раскатать светлое тесто прямоугольником, а из темного – сформировать полоску. Завернуть темное тесто в светлое, чтобы получился рулетик.
  3. Отрезать от теста кусочки толщиной 2 сантиметра. Разрезать не до конца 2 кусочка и слепить, прижимая половинки друг к другу.
  4. Пальцами формировать кисточки на ушах. Сделать глазки и клюв.
  5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10–15 минут.

Video: Рецепт печенья ко Дню святого Николая

Как приготовить вкусное печенье на День святого Николая? Рецепт печенья в форме сов от Татьяны Литвиновой - вкусного и ароматного печенья на День святого Николая

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