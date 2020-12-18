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Пряники ко Дню святого Николая: рецепт пошаговый
18.12.2020
Хотите побаловать семью лакомством ко Дню святого Николая? Испеките пряники-николайчики в виде открыток. Оказывается, сделать это совсем несложно. Как приготовить вкуснейшие пряники ко Дню святого Николая? Узнайте пошаговый рецепт от «Все буде добре» в нашем материале!
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Ингредиенты:
Мука – 500 г
Сахарная пудра – 180 г
Яйца – 2 шт.
Пакетик разрыхлителя
Сливочное масло – 3 ст. л.
Какао – 2 ст. л.
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Для декора:
Яйца
Сахарная пудра
Лимонный сок
Приготовление:
Замесить тесто и оставить его два часа полежать.
Желтки взболтать в кружечке с небольшим количеством воды. Для смазывания пряников после выпечки.
Белок взбить, добавить лимонного сока и постепенно всыпать просеянную сахарную пудру.
Отделить больше половины жидкой массы. Оставшуюся глазурь довести до густоты, добавляя пудру.
Эту массу выложить в плотный пакетик, отрезать маленький уголок – выйдет помадка для рисования контуров и орнаментов (можно использовать кондитерский мешок).
Тесто для пряников раскатать, приложить бумажный шаблон и вырезать ножом прямоугольники. Посередине вырезать с помощью формочек для печенья рождественский мотив и перенести на смазанный противень.
Выпекать в разогретой духовке 15-20 минут. После выпечки, когда пряник чуть-чуть остынет, смазать поверхность взболтанным желтком.
Контуры пряника и внутреннего отверстия обвести подготовленной густой глазурью в пакетике волнистыми линиями.
Когда высохнет, закрасить всю поверхность жидкой глазурью при помощи кисточки или шпателя. Дать высохнуть.
Нарисовать узоры глазурью в кондитерском мешке.
Еще больше советов о том, как приготовить пряники ко Дню святого Николая — в видео!
Video: Пряники ко Дню святого Николая: рецепт пошаговый
Вкусные пряники ко Дню святого Николая можно приготовить в виде открыток! Смотрите, как приготовить пряники-николайчики на День святого Николая, и порадовать семью
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