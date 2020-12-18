Хотите побаловать семью лакомством ко Дню святого Николая? Испеките пряники-николайчики в виде открыток. Оказывается, сделать это совсем несложно. Как приготовить вкуснейшие пряники ко Дню святого Николая? Узнайте пошаговый рецепт от «Все буде добре» в нашем материале!

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Ингредиенты:

Мука – 500 г

Сахарная пудра – 180 г

Яйца – 2 шт.

Пакетик разрыхлителя

Сливочное масло – 3 ст. л.

Какао – 2 ст. л.

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Для декора:

Яйца

Сахарная пудра

Лимонный сок

Приготовление:

Замесить тесто и оставить его два часа полежать. Желтки взболтать в кружечке с небольшим количеством воды. Для смазывания пряников после выпечки. Белок взбить, добавить лимонного сока и постепенно всыпать просеянную сахарную пудру. Отделить больше половины жидкой массы. Оставшуюся глазурь довести до густоты, добавляя пудру. Эту массу выложить в плотный пакетик, отрезать маленький уголок – выйдет помадка для рисования контуров и орнаментов (можно использовать кондитерский мешок). Тесто для пряников раскатать, приложить бумажный шаблон и вырезать ножом прямоугольники. Посередине вырезать с помощью формочек для печенья рождественский мотив и перенести на смазанный противень. Выпекать в разогретой духовке 15-20 минут. После выпечки, когда пряник чуть-чуть остынет, смазать поверхность взболтанным желтком. Контуры пряника и внутреннего отверстия обвести подготовленной густой глазурью в пакетике волнистыми линиями. Когда высохнет, закрасить всю поверхность жидкой глазурью при помощи кисточки или шпателя. Дать высохнуть. Нарисовать узоры глазурью в кондитерском мешке.

Еще больше советов о том, как приготовить пряники ко Дню святого Николая — в видео!

Video: Пряники ко Дню святого Николая: рецепт пошаговый Вкусные пряники ко Дню святого Николая можно приготовить в виде открыток! Смотрите, как приготовить пряники-николайчики на День святого Николая, и порадовать семью