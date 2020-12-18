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Пирожки на День святого Николая: рецепт Николая Тищенко

18.12.2020

Хотите сделать детишкам сюрприз и порадовать их особенным и таинственным десертом в День святого Николая? Пирожки для этого праздника можно приготовить как угощение для детей и взрослых или даже как подарок. Рецепт пирожков на День святого Николая со свеклой и клюквой рассказал Николай Тищенко.

Ингредиенты для теста:

  • Мука – 500 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Молоко – 500 мл
  • Сухие растворимые дрожжи – 7 г
  • Растительное масло – 100 мл
  • Сахар – 300 г

Ингредиенты для начинки:

  • Свекла варёная – 0,5 кг,
  • Сахар – 200 г
  • Клюква – 300 г
  • Крахмал картофельный – 1,5 ст. л.

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Приготовление теста:

  1. В подогретом молоке растворите дрожжи, добавьте яйца, муку, масло и сахар.
  2. Замесите крутое тесто. Оставьте в теплом месте на полчаса.
  3. Сформируйте пирожки, сверху помажьте яйцом.
  4. Выпекайте их 40 минут при 180 градусах.

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Приготовление начинки:

  1. Отварную свеклу натрите на крупной терке. Клюкву перетрите с сахаром.
  2. Варите смесь 10 минут на медленном огне.
  3. Затем добавьте крахмал, охладите. Смешайте натертую свеклу с соусом из клюквы.

 

 

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