Хотите сделать детишкам сюрприз и порадовать их особенным и таинственным десертом в День святого Николая? Пирожки для этого праздника можно приготовить как угощение для детей и взрослых или даже как подарок. Рецепт пирожков на День святого Николая со свеклой и клюквой рассказал Николай Тищенко.

Ингредиенты для теста:

Мука – 500 г

Яйца – 4 шт.

Молоко – 500 мл

Сухие растворимые дрожжи – 7 г

Растительное масло – 100 мл

Сахар – 300 г

Ингредиенты для начинки:

Свекла варёная – 0,5 кг,

Сахар – 200 г

Клюква – 300 г

Крахмал картофельный – 1,5 ст. л.

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Приготовление теста:

В подогретом молоке растворите дрожжи, добавьте яйца, муку, масло и сахар. Замесите крутое тесто. Оставьте в теплом месте на полчаса. Сформируйте пирожки, сверху помажьте яйцом. Выпекайте их 40 минут при 180 градусах.

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Приготовление начинки:

Отварную свеклу натрите на крупной терке. Клюкву перетрите с сахаром. Варите смесь 10 минут на медленном огне. Затем добавьте крахмал, охладите. Смешайте натертую свеклу с соусом из клюквы.