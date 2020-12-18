Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Как правильно и красиво заправлять кровать: советы горничной отеля

18.12.2020

А вы знаете, как правильно и красиво заправлять кровать? В студии «Все буде добре» профессиональная горничная 5-звездочного отеля рассказала, как правильно застилать кровать, чтобы это было эстетично и практично, и как научиться быстро делать «госпитальные уголки»!

Больше по теме: Как вымыть бокалы до блеска

как правильно застилать кровать

Заправить кровать быстро и красиво поможет метод «госпитальных уголков», которым пользуются  в отелях и госпиталях.

Пошаговая инструкция как сделать «госпитальные уголки»:

  1. Расстелите простынь. Заправьте ее под матрас спереди. Излишки простыни на углу оттяните в незаправленную сторону на 90 градусов.  
  2. Пальцем проведите воображаемую линию под углом 45 градусов к вертикальному ребру матраса. Сложите уголок по этой линии. И оба слоя заправьте под матрас. Расправьте складки, образовавшиеся в ходе застилки.
  3. Повторите все действия с другими углами.

Больше по теме: Как привлечь любовь с помощью украшений: советы Алёны Куриловой

   Преимущества техники «госпитальных уголков»:

  • Скорость застилки (в 3 раза быстрее, чем при обычных техниках).
  • Статичность постели: белье не заминается и не вытягивается из-под матраса.

Video: Как правильно и красиво заправлять кровать: советы горничной отеля

Как правильно и красиво заправлять кровать? Профессиональная горничная отеля рассказала, как правильно застилать кровать, чтобы это было красиво и эстетично

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить