А вы знаете, как правильно и красиво заправлять кровать? В студии «Все буде добре» профессиональная горничная 5-звездочного отеля рассказала, как правильно застилать кровать, чтобы это было эстетично и практично, и как научиться быстро делать «госпитальные уголки»!

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Заправить кровать быстро и красиво поможет метод «госпитальных уголков», которым пользуются в отелях и госпиталях.

Пошаговая инструкция как сделать «госпитальные уголки»:

Расстелите простынь. Заправьте ее под матрас спереди. Излишки простыни на углу оттяните в незаправленную сторону на 90 градусов. Пальцем проведите воображаемую линию под углом 45 градусов к вертикальному ребру матраса. Сложите уголок по этой линии. И оба слоя заправьте под матрас. Расправьте складки, образовавшиеся в ходе застилки. Повторите все действия с другими углами.

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Преимущества техники «госпитальных уголков»:

Скорость застилки (в 3 раза быстрее, чем при обычных техниках).

Статичность постели: белье не заминается и не вытягивается из-под матраса.

Video: Как правильно и красиво заправлять кровать: советы горничной отеля Как правильно и красиво заправлять кровать? Профессиональная горничная отеля рассказала, как правильно застилать кровать, чтобы это было красиво и эстетично