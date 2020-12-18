Приготовьте десерт «Рог изобилия» вместе с Татьяной Литвиновой и Яной Пасынковой на Новый год 2021! Секреты известного кулинара помогут приготовить блюдо легко и без лишних усилий. А советы экстрасенса превратят десерт из обычного в магический и помогут призвать благополучие в дом на весь год! Читайте, рецепт десерта «Рог изобилия» уже перед вами!

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Для теста:

Мука (пшеничная) – 2 стакана

Мука (миндальное) – 2 стакана

Сливочное масло – 200 г

Сахар – 2 стакана

Ванильный сахар — 2 ст.л.

Соль – 1\4 ч. л.

Яйца (желтки) – 4 шт.

Разрыхлитель теста – 1 ч. л.

Для глазури:

Яичный белок – 1 шт.

Сахарная пудра – 150 г

Белый винный уксус – ½ ч. л.

Для декора:

Черный шоколад – 300 г

Интересный факт. В Дании существует поверье, что десерт «Рог изобилия» нужно съесть полностью, не оставив врагу ни крошки. Только так вы получите финансовое процветание. А блюдо, на котором был подан рог, нужно разбить о жилье товарища, чтобы и ему досталось немного магического благосостояния.

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Приготовление «Рога»:

Смешать сухие ингредиенты: два вида муки, разрыхлитель, ванильный сахар. Смешать сливочное масло (комнатной температуры) с сахаром. Добавить сухие ингредиенты. Перемешать. Добавить желтки. Опять перемешать тесто. Накрыть тесто пленкой, положить в холодильник на 30 минут. Чтобы после выпечки вы смогли сформировать десерт в виде рога, нужно сделать полоски теста немного толще в центре и тоньше с обеих концов. Тесто разделить на две части и каждую раскатать в пласт длиной 60 см. С первого пласта вырезать полоски длиной 15 см, 18 см и 27 см. С другой пласта вырезать также три полосы длиной 12 см, 21 см и 24 см. Из теста сформировать небольшой конус и несколько штук печенья для украшения. Каждую полоску свернуть в кольцо, закрепив концы и придав верхней части немного заостренный вид. Кольцо накрыть пергаментом, прижать слегка противнем. Положить кольца и другие части десерта на противень застеленный пергаментом. Выпекать 10 минут при температуре 200 градусов. Чтобы проверить готовность колец, нужно попробовать отделить их от пергамента. Если они прилипают ко дну или ломаются, оставляйте печься дальше. Для глазури взбить сахарную пудру, белок, лимонный сок. Глазурь должна быть достаточно густой. Если вам кажется, что она жидкая, добавьте еще сахарной пудры. Перекласть глазурь в пластиковый пакет, прорезать крошечное отверстие (1-1,5мм). Нанести глазурь на кольца волнообразными движениями. Растопить шоколад на водяной бане. Нанести шоколад на большое кольцо, сверху выложить кольцо поменьше диаметром. Охладить в холодильнике до полного застывания шоколада. Склеивать между собой кольца от самого маленького до самого с помощью шоколада по тому же принципу. Чтобы изделие получилось в виде рога, формируйте его на валике из полотенца. Сверните полотенце в валик, положите на него сформирован наполовину изделие и продолжайте приклеивать шоколадом кольца от большего к меньшему. Готовый угол выставить на самое большое кольцо, украсить фигурками из шоколада и наполнить печеньем и конфетами.

Как превратить «Рог изобилия» из обычного в магический:

Нужно использовать в приготовлении домашнее яйцо, как символ благополучия и плодородия. Или своими руками вырастить любой ингредиент, который используется для приготовления рога. Например, купить лимонное дерево с плодами, подержать дома хотя бы день, поливать, и затем использовать лимонный сок фруктов с этого дерева. Самый младший член семьи должен обвязать кончик рога красной ниткой, предварительно отрезав необходимую длину. Красный цвет привлекает и стимулирует энергию, необходимую для роста богатства и блага. Чтобы создать благоприятную почву для долгого существования ваших благ, готовый рог нужно положить на блюдо, скатерть или салфетку зеленого цвета со словами: «Как трава растет весной, блага все растут со мной!» Так в течении года благополучие будет постоянными гостем в вашем доме.

Счастья вам и благополучия!

Video: Десерт «Рог изобилия» для привлечения богатства на Новый год 2021 Приготовьте десерт Рог изобилия вместе с Татьяной Литвиновой и Яной Пасынковой на Новый год 2021! С его помощью вам удастся привлечь богатство и благополучие