В Древней Греции считали, что родимые пятна – это метки богов, по которым пророчили судьбу человека и могли узнать его характер. По словам экстрасенса и эксперта «Все буде добре» Алены Куриловой, удалять пятна нельзя, ведь это преступление против своей судьбы. Скорее узнайте, как предсказать судьбу по родимому пятну. Подробнее – в нашем материале.

Не стоит провоцировать судьбу. Если вы очень комплексуете и обвиняете пятно во всех своих бедах, проблема идет именно от этого. Таким образом, идет посыл к судьбе о несчастье. Вы будто бы умоляете ее оправдать свои негативные ожидания. Кстати, в Греции предсказывали судьбу по родимым пятнам. И сегодня эти знания получили еще большую силу, ведь они существуют на протяжении уже многих веков.

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Пятно на голове – ими высшие силы отмечают ученых, теоретиков и мыслителей. Обладатели пятен в этой зоне – волевые люди! Если они что-то задумали, то доведут это до конца и ничто их не остановит. Пятна на руках или ногах – они несут своему владельцу счастливую судьбу и успешную жизнь. Люди, которые имеют пятна в этих зонах, – чуткие, заботливые, а также созданы, чтобы дарить комфорт и тепло своим близким и всем, кто оказывается рядом. Пятно на руке указывает на талантливых личностей. Пятно на спине свидетельствует, что ее владелец – требовательный человек, он ставит высокую планку как для себя, так и для окружающих. Но одновременно – это мягкий, добрый человек. Пятно на животе расскажет о таких чертах характера ее обладателя, как вспыльчивость, нетерпеливость, эмоциональность и взрывной характер. Если направить эти черты в правильное русло, можно достичь высот в спорте или бизнесе. Пятно на шее, ключице – обладатели таких пятен имеют блестящие волевые качества, это знак успеха в профессии.

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Значение по форме родимого пятна:

Пятно в форме круга – это цикл, гармония. Независимо от того, что будет происходить в вашей жизни, вам дана гармония, с помощью которой вы сможете решить любую ситуацию. Клякса, в которой вы можете рассматривать географические объекты, реки или облака, говорит о том, что судьба пророчит вам буйный нрав и необузданные чувства. В вашей жизни будут происходить спонтанные события с неожиданным результатом. Фигуры с четкими линиями – это знак защиты высшими силами. В моей практике такие люди встречаются очень редко. Такая форма пятна предсказывает вам магическую судьбу, вы способны решить самую сложную ситуацию путем только мыслей, сами того не замечая. Стоит только думать в правильном направлении.

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