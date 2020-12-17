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Запеченный трюфель из гречки: рецепт на День святого Николая

17.12.2020

Вы тоже нечасто даете ребенку конфеты, потому что считаете сладкое вредным? Эксперты «Все буде добре» убеждены в другом! Поэтому поделились секретным рецептом конфет, которые можно есть без малейшего вреда для здоровья. А кроме того, они станут прекрасным подарком ко Дню святого Николая.

конфеты из гречки

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Ингредиенты:

  • Гречневая мука (измельченная гречка) – 175 г
  • Йогурт – 250 г
  • Пюре из чернослива – 160 г
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Какао-порошок – 2 ст. л.
  • Растительное масло – 1 ч. л.
  • Сода – 0,5 ч. л.
  • Чернослив – 6 шт.
  • Ваниль
  • Кунжут

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Способ приготовления:

  1. Смешайте муку, какао, соду. Взбейте йогурт и фруктовое пюре.
  2. Добавьте сахар, масло, ваниль. Порциями всыпайте муку в йогуртово-фруктовую смесь.
  3. Замесите мягкое тесто. Скатайте небольшие шарики, внутрь вложите мелко нарезанный чернослив.
  4. Выложите конфеты на противень. Выпекайте 15 мин при температуре 180 °С.
  5. Сверху украсьте медом, кунжутом или какао.

 

 

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