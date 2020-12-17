Вы тоже нечасто даете ребенку конфеты, потому что считаете сладкое вредным? Эксперты «Все буде добре» убеждены в другом! Поэтому поделились секретным рецептом конфет, которые можно есть без малейшего вреда для здоровья. А кроме того, они станут прекрасным подарком ко Дню святого Николая.

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Ингредиенты:

Гречневая мука (измельченная гречка) – 175 г

Йогурт – 250 г

Пюре из чернослива – 160 г

Сахар – 1 ст. л.

Какао-порошок – 2 ст. л.

Растительное масло – 1 ч. л.

Сода – 0,5 ч. л.

Чернослив – 6 шт.

Ваниль

Кунжут

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Способ приготовления:

Смешайте муку, какао, соду. Взбейте йогурт и фруктовое пюре. Добавьте сахар, масло, ваниль. Порциями всыпайте муку в йогуртово-фруктовую смесь. Замесите мягкое тесто. Скатайте небольшие шарики, внутрь вложите мелко нарезанный чернослив. Выложите конфеты на противень. Выпекайте 15 мин при температуре 180 °С. Сверху украсьте медом, кунжутом или какао.