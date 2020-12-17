Щипцы для завивки ресниц – это очень практичный и нужный инструмент. Но в косметичке большинства представительниц женского пола их не найти. Почему? Ответ прост: девушки не знают, как ими пользоваться! Узнайте, как выбрать щипцы для ресниц и как их правильно использовать, в нашем материале. Мастер-класс ведет Елена Мельник!

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Как выбрать щипцы для ресниц

Совет № 1. Отдавайте предпочтение металлическим щипцам – они завивают более качественно, потому что резинку в них можно нагреть феном перед завивкой. Пластмассовые щипцы при нагревании феном могут испортиться, к тому же держать температуру они не будут.

Совет № 2. Резиновая вставка между зажимами должна быть жесткой – от этого зависит качество завивки и удобство использования. Кроме того, в комплекте должны прилагаться дополнительные резиновые прослойки на замену, в случае если та резинка испортится. Проверьте, чтоб они были такими же, как и в щипцах.

Совет № 3. Выбирайте щипцы без пружины – они прослужат вам дольше. При ежедневном использовании инструмента пружина может выпасть, и такие щипцы придут в негодность.

Как использовать щипцы для ресниц

Совет № 1. Ресницы должны быть чистыми, без туши. Иначе во время завивки они станут очень хрупкими и ломкими.

Совет № 2. Чтобы получить естественный и стойкий результат, ресницы завиваются так:

сделайте несколько (например, три) непродолжительных захватов:

— у основания ресниц, если они короткие;

— по всей длине, если они длинные.

Совет № 3. Щипцы нельзя зажимать слишком сильно, иначе ресницы завьются под неестественным углом. Другими словами, у вас получится эффект куклы Барби. Помните: завивка зависит не от угла, а от силы и продолжительности зажима.

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Совет напоследок

Обязательно ухаживайте за щипцами: промывайте их от пыли и грязи, проверяйте резиновые полоски. Если резинка зачерствела или повредилась – немедленно заменяйте ее на новую.

Помните эти правила при использовании щипцов для ресниц и будьте всегда неотразимы!

Video: Щипцы для ресниц: советы по использованию от Елены Мельник Как выбрать щипцы для ресниц, которые сделают ресницы идеальными и как правильно использовать щипцы для ресниц? Советы визажиста, как выбрать щипцы для ресниц