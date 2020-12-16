Как приготовить идеальное какао: мастер-класс от Марины Шевченко
Узнайте, как правильно варить какао, в мастер-классе от Марины Шевченко! Этот ароматный напиток согреет вас холодными вечерами, подарит приятные ощущения счастья и уюта. Кулинар научит вас готовить какао без комочков, осадка и неприятной пленки. Все секреты приготовления вкусного напитка читайте в нашем материале!
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Для приготовления какао нам понадобятся:
- Какао-порошок — 2 ст. л.
- Молоко — 250 мл
- Вода — 50 мл
- Сахар — 2 ч. л. (можно не добавлять)
Приготовление:
- Насыпаем какао-порошок и сахар в сотейник, перемешиваем.
- Добавляем немножко воды, растираем смесь до шоколадной массы и ставим на средний огонь.
- Вливаем тонкой струйкой предварительно подогретое молоко, постоянно перемешивая, не доводим до кипения.
- Снимаем с огня, взбиваем венчиком и выливаем готовый напиток в чашку, добавляем маршмеллоу или тертый шоколад.
Чтобы в напитке не было комочков, хорошо размешайте в сотейнике какао-порошок, сахар и кипяченую воду.
Для решения проблемы водянистого какао с густым осадком нужно:
- Подогреть молоко на медленном огне, не доводя до кипения.
- Затем влить его очень тонкой струйкой в смесь какао с сахаром, слегка перемешивая. Если наливать молоко именно тонкой струйкой и при этом постоянно помешивать, частицы какао полностью растворятся в молоке, и осадка не будет.
- После этого варить какао на слабом огне 3–5 минут.
Чтобы какао имело воздушную пенку и было без молочной пленки, надо сразу после выключения динамично взбить напиток венчиком. Это позволит какао лучше насыщаться кислородом, что будет мешать возникновению молочной пленки.