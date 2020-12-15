Чтобы провести ритуал на успех, нужно приготовить магические пряники для близкого человека, в частности для ребенка. Главный ингредиент – чернослив! Об этом рассказала финалистка 16 сезона «Битвы экстрасенсов» Ольга Стогнушенко.

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Ингредиенты:

Мука – 250 г

Сахар—150 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Кардамон – щепочка

Молоко—4 ст. л.

Сливочное масло– 100 г

Желток – 1 шт.

Грецкие орехи– 150 г

Чернослив – 100 г

Тимьян – несколько веточек

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Готовим магические пряники на успех:

1. Орехи измельчите. Орехи – символ мудрости и знаний. Отведавший орехи сам получает магическую мудрость.

2. Чернослив замочите в горячей воде с тимьяном и мелко порежьте. Чернослив нужно дать в руки ребенку перед замачиванием, чтобы он пропитался энергетикой и помог ребенку стать успешным. Если ребенок маленький, просто проведите черносливом по его ручкам, если постарше – попросите подержать в руках.

Тимьян используют в магических действиях, нацеленных на успех в любых сферах. Поэтому для привлечения удачи нужно добавить тимьян в горячую воду, в ней замочить чернослив.

3. Смешайте все ингредиенты, замесите тесто. Во время того, как раскатываем тесто, нужно проговаривать: «С севера и с востока, с юга и с запада, все для моих детей, все по их пути, для их блага и радости». Толщина теста должна быть не более 1 см.

4. Сформируйте пряники. Ванильный сахар, который мы добавляем в пряники, помогает обратить на себя внимание. Его сила поможет стать более приятным в общении и раскроет дар красноречия.

5. Смажьте пряники взбитым желтком и выпекайте 10–15 минут при 220 °C.

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Video: Обряд на успех: рецепт магических пряников от Ольги Стогнушенко Приготовив магические пряники по рецепту Ольги Стогнушенко, вы совершите ритуал или обряд на успех – узнайте, какой ингредиент необходим для приготовления магических пряников