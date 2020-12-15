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Как уберечься от травм в гололед: советы экспертов «Все буде добре»

15.12.2020

Зимой, перед каждым выходом на улицу, нас преследуют мысли о том, как уберечься от травм в гололед. Поэтому мы подготовили действенные решения, которые помогут вам не скользить в холодное время года. Вы узнаете, как справиться с гололедом: эксперты «Все буде добре» рассказали о проверенных методах. Кроме того, они привели популярные в интернете, но абсолютно бессмысленные в реальной жизни, способы защиты от скольжения. 

Эффективные методы борьбы с гололедом:

  • Профилактика от скольжения. Самым популярным решением оказалась профилактика от скольжения — «резиновая наклейка», которую ставят в обувных мастерских. Стоимость такой «модернизации» составляет 100-120 гривен, но прослужит она только один сезон. Протестировав этот метод на себе, наши эксперты ощутили некое торможение на льду, но на все 100% он не защищает.

  • Накладки с шипами. Используя резиновые накладки на обувь с шипами, вы точно никогда не упадете. Кроме того,  привлекает их доступная цена — от 70 гривен -и возможность использования несколько сезонов подряд.  Но есть и минусы у этого способа: такие накладки достаточно сложно обувать, и они царапают напольные покрытия в помещении. К тому же, эстетически накладки выглядят не привлекательно и портят внешний вид обуви.

  • Наждачная бумага. Этот метод признан экспертами самым эффективным и доступным, стоимостью в 15-20 гривен. Все, что вам понадобиться сделать, это:

1. Вырезать трафареты по форме подошвы.

2. Обезжирить поверхность растворителем или спиртом.

3. Нанести клей для резины.

4. Приклеить наждачную бумагу, использовав камни 3-4 мм.

5. Положить груз внутрь обуви и оставить на сутки.

Мифические методы защиты от гололеда:

Наши эксперты испытали на себе еще несколько интересных способов защиты от гололеда, но они оказались совершенно не эффективны. Будьте осторожны и не полагайтесь на эти сомнительные варианты:

  • Картофельный крахмал. Здесь все очень просто: нужно разрезать картошку пополам и натереть подошву обуви, предварительно обезжирив ее.  Но, при первом же соприкосновении со льдом обувь скользит.

  • Терка. Некоторые «знатоки» рекомендуют натереть на мелкой терке подошву обуви, при этом утверждая, что структура обуви изменится и скольжение будет менее ощутимо. На самом же деле вы только испортите подошву обуви, а защиты от гололеда так и не будет.

  • Песок. На подошву обуви следует нанести клей и посыпать сверху песком, после — обязательно дать высохнуть. Но, этот метод тоже оказался неэффективным, поскольку песок осыпается, и подошва имеет первоначальный вид.

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