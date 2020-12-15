Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Как исполнить мечты в новом году: шкатулка желаний от Алены Куриловой

15.12.2020

Хотите, чтобы в новом 2021 году сбылись все ваши мечты и надежды? Вам поможет шкатулка желаний от Алены Куриловой! Сделанная своими руками, она зарядит вас правильной энергетикой и поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи. Как сделать шкатулку желаний, читайте в материале.

шкатулка желаний

Для изготовления шкатулки желаний нам понадобятся:

  • Ваше распечатанное фото
  • Готовая деревянная шкатулка
  • Клей
  • Кисточка для клея
  • Вода
  • Губка
  • Акриловый лак
  • Разноцветные нитки

Для простоты процесса изготовления можно взять уже готовую шкатулку. Главным элементом в создании талисмана является ваше фото. Оно передает энергию Вселенной и несет в себе вашу энергетическую силу. Поэтому очень важно фотографию хорошо закрепить на стенке шкатулки.

Технология переноса фото на дерево:

  1. Распечатайте фотографию на лазерном принтере (в зеркальном отражении).
  2. Покройте нужный участок декорируемой поверхности и саму фотографию клеем с помощью синтетической кисти или губки. Работайте быстро, не давая средству засохнуть!
  3. Немедленно положите фотографию изображением вниз на переносимую поверхность. Равномерно и плавно разровняйте фото пластиковым шпателем или роликом. Удалите лишний клей с помощью ткани.
  4. Сушите феном на максимальной температуре в течение 10 минут, затем дайте остыть.
  5. Смочите тыльную сторону фото влажной губкой и немного подождите, пока бумага пропитается. Затем удалите слой бумаги пальцами или пористой  стороной губки.
  6. Вскройте шкатулку лаком.

шкатулка желаний от алены куриловой

Как превратить шкатулку из обычной в магическую:

Первое, что нужно сделать, – выбрать цветные нитки. Каждый из цветов означает желания в определенной сфере жизни:

  • Красная нитка – деньги
  • Зеленая нитка  – все, что касается здоровья и жизненных сил
  • Розовая нитка – любовные дела
  • Белая нитка  – свадьба

Максимальное количество ниток для шкатулки – 12.

Затем нужно завязывать на нитях узлы, которые символизируют ваши желания. Их количество должно быть равно количеству лет, которое вам исполнится в 2021 году.

Больше по теме: Что подарить парню на Новый год 2021

Важно: в процессе завязывания узлов думайте о своем желании!

Таким образом, вы зарядите шкатулку на скорейшее исполнение желаний и реализацию планов.

В течение года шкатулку никому не показывать и не позволять открывать.  Это поможет сфокусироваться на определенных целях и осознанно стремиться к их реализации.

Но помните, что нужно не только думать об этих желаниях, но и делать реальные шаги к их воплощению в жизнь.

И пусть в новом году сбудутся все ваши мечты!

Video: Как исполнить мечты в новом году: шкатулка желаний от Алены Куриловой

Шкатулка желаний от Алены Куриловой и Марии Бучки поможет исполнить мечты в Новом году 2021. Как сделать шкатулку желаний, читайте в материале

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить