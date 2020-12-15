Как сделать оберег ко Дню святого Николая

Ко Дню святого Николая мольфарка Елена Стеценко показала, как сделать обереги, которые привлекут в ваш дом богатство, здоровье и удачу! А также она дала совет, как правильно загадывать желание святому Николаю, чтобы оно обязательно сбылось.

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Мольфарка утверждает, что Николай Чудотворец помогает не только тем, кто его просит, а сам обходит все дома и дает нуждающимся то, чего им не хватает. Для того, чтобы святой увидел, что у вас совсем нет денег, – на видное место кладут пустые кошельки. Если у вас нет достатка или вы хотите его увеличить, то на ночь открывайте дверцы шкафов, чтобы показать Николаю, в чем вы нуждаетесь.

Также в этот день нужно избавиться от ненужных, старых бумаг, чеков в кошельке, сумке, в письменном столе и обязательно мусора. Это все нужно вынести на улицу и сжечь, кинув в костер красную ленту. Это поможет очистить дом от грязной энергетики и принять новую, чистую энергетику праздника в дом.

Оберег, который поможет привлечь деньги

Елена Стеценко расскажет, как делать баночку-оберег на праздничный стол для счастья, достатка и защиты от врагов в доме. В банку нужно насыпать крупы: вниз кукурузу – для богатства в доме; дальше пшеницу, которая символизирует хлеб, то есть достаток; горох – для прибыли; следующим слоем засыпаем черный перец горошком – «чтобы врагам нос утереть» и посыпаем сверху чечевицей, чтобы водились деньги. Этот оберег может стоять на столе до окончания всех рождественских праздников. Такой оберег не только привлечет достаток, но и будет замечательным декором для вашего дома.

Оберег для здоровья семьи

Следующий оберег – чтобы никто в семье не болел и вы чувствовали себя в хорошем здравии! Это аромаобереги. Делаем мешочек в виде сердца или звезды из натуральной ткани (хлопок или лен). Далее кладем в мешочек одну маленькую шишку, кедровый орешек, сосновую иголочку, корицу (лучше в виде палочки, но если нет, то можно использовать порошок) и кожуру от апельсина. Теперь придаем форму мешочку. Это можно сделать соломой или обычной ватой. Зашить мешочек нужно красной нитью.

Ароматы хвои, корицы и цитрусовых прекрасно действуют на организм человека, и часто эти компоненты используются в ароматерапии. Помимо этого, все вышеперечисленное отгоняет нечистую силу и блокирует воздействие сглаза, порчи и так далее. А красная нить защищает от сглаза и негатива. Такой мешочек можно будет повесить на новогоднюю елку. После новогодних праздников вы можете положить этот аромаоберг в углу на кухне или в другом месте, где чаще всего собирается вместе вся семья.

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Оберег «Ангел-хранитель»

Прежде чем начать шить оберег на удачу, нужно настроиться на мысленное общение со своим невидимым защитником, прочитать молитву, посвященную вашему ангелу-хранителю. Такой оберег делается из натуральной ткани. Вырежьте квадрат ткани со стороной 15 сантиметров. В центральную часть квадрата положить вату и закрутить ниткой, формируя голову ангела. Дальше перемотайте красной ниткой грудь и спину крест-накрест, чтобы получились крылья и рубаха. Нитку вокруг оберега оборачиваем нечетное количество раз, чтобы отогнать злые силы. Обязательно по краям делаем бахрому – именно в ней будет запутываться нечистая сила, которая не сможет навредить ребенку или вам. Кстати, после того, как произошло хорошее событие или улыбнулась удача, будет нелишним поблагодарить свой оберег – это сделает его еще сильнее.

Ритуал на Николая

В ночь перед Николаем нужно подойти к окну, посмотреть на небо, загадать Николаю Чудотворцу желание и записать его. Это действие усиливает энергетику, и желание сбудется в ближайшие три месяца. Так случилось и у Елены Стеценко, ведь ее желание стать победительницей 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» сбылось!