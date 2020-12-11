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Теплый салат «Оливье»: рецепт новогоднего салата от Микаэля Арояна

11.12.2020

Как приготовить теплый салат «Оливье», расскажет Микаэль Ароян! В новой интерпретации салата появятся необычные ингредиенты, а сам салат приобретет название «Люсьен». Узнайте рецепт теплого салата «Оливье» прямо сейчас в нашем материале!

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Ингредиенты:

  • Картофель — 3 шт.
  • Перепелиные яйца — 3 шт.
  • Коктейльные креветки — 10 шт.
  • Соленый огурец — 1шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Бекон — 200 г
  • Ростки зеленого горошка
  • Сливочное масло — 30 г
  • Молоко — 0,5 л
  • Мука — 40 г
  • Вода — 40 г
  • Желатин — 1 упаковка
  • Растительное масло
  • Куркума — 5 г
  • Соль, перец

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Приготовление:

  1. Для начала сделайте соус бешамель. Растопите сливочное масло в ковше и вмешайте муку. Постепенно вливайте молоко, тщательно размешивая смесь, и доведите до кипения при постоянном помешивании. Добавьте соль и перец по вкусу и варите на медленном огне, помешивая, 8–10 минут.
  2. Залейте соус в форму для выпекания и оставьте застывать на 2 часа.
  3. Сварите картофель, добавьте сливочное масло и поставьте на 2 минуты в микроволновку. Отправьте нагретую картошку в комбайн. К ней добавьте щепотку куркумы.
  4. Готовое пюре выкладывайте в кондитерский мешок.
  5. Приготовьте стружку из бекона. Нарежьте его и поставьте в микроволновку на 30 секунд. Переверните на другую сторону и отправьте в микроволновую печь еще на 3 минуты. Отделите бекон от волокна. Возьмите скалку и слегка прижмите бекон.  Нарвите на волокна поменьше. Жарьте их в кипящем растительном масле. Переложите в сито, чтобы жир стек, и подсушите стружку на бумажном полотенце.
  6. Вытяните из формы застывший соус бешамель на тарелку. Красиво выложите на него остальные ингредиенты: перепелиные яйца, разрезанные на половинки; коктейльные креветки, нарезанные слайсами; солёные огурцы и морковь; шарики свежего огурца (которые можно сделать с помощью ножа для карвинга).
  7. Сверху выкладывайте полоски красного лука и ростки зеленого гороха. Также можете использовать зеленый горошек.
  8. Верхушку присыпьте стружкой бекона.

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Советы:

  1. Чтобы соус бешамель принял нужную форму и загустел, добавьте в него смесь с желатина и воды 9:1.
  2. Ростки горошка вы можете вырастить у себя дома. Возьмите емкость, выложите в нее простую вату, затем засыпьте опилками. Во внутрь поместите цельные горошинки и залейте небольшим количеством воды. Регулярно подливайте воду, но не затапливайте горох. Через 2 недели появятся ростки, которые вы сможете использовать для украшения салатов.

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Video: Теплый салат «Оливье»: рецепт новогоднего салата от Микаэля Арояна

Как приготовить теплый салат Оливье, расскажет Микаэль Ароян. В новой интерпретации салата Оливье появятся вкусные непривычные ингредиенты. Читайте в материале

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