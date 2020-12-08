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Курица в малиновом соусе: простой рецепт

08.12.2020

В материале вы узнаете, как подать курицу в соусе из малины, которая поразит вкусом ваших гостей. Новый рецепт курицы под соусом удивит своим необычным кисло-сладким вкусом, оставив легкое винное послевкусие… Курица с малиновым соусом станет вашим фирменным блюдом!

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Ингредиенты для курицы в соусе из малины с гарниром:

  • курица – 1 шт.;
  • петрушка – 3 веточки;
  • рис длинный прожаренный, сваренный – 1 ст.;
  • шампиньоны – 100 г;
  • мята свежая – 2 веточки;
  • Сухие травы (по вкусу) розмарин – 1 ст. л.;
  • вода – 200 мл.;
  • белое сухое вино – 100 мл.;
  • соль, перец по вкусу.

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Для соуса:

  • свежая малина –200 г.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • молотая корица – 1/2 ч. л.;
  • молотый мускатный орех – 1/2 ч. л.;
  • цедра лимона – 1 ч. л.;
  • лимонный сок – 1 ст. л.;
  • красное вино – 2 ст. л.;
  • сливочное масло – 50 г;
  • перец чили – 14 стручка;
  • молотый душистый перец, гвоздика, имбирь.

iStock-621496760Для подачи курицы в соусе из малины на стол:

  • малина (целые ягодки) – 100 г;
  • перец чили – 3 стручка;
  • базилик – 5 веточек;
  • розмарин – 5 веточек.

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Приготовление курицы в соусе из малины:

  1. Проваренный рис смешать с сухими травами и измельченной свежей зеленью, шампиньонами, добавить соль, перец.
  2. Курицу посолить, поперчить, нафаршировать рисом, влить внутрь воду и белое сухое вино.
  3. Поставить курицу в рукаве для запекания в духовку, разогретую до 180 градусов на час.
  4. Периодически подливать воду в курицу, чтобы рис сварился.
  5. Для соуса малину взбить в блендере, процедить через марлю или сыто.
  6. Добавить в малиновое пюре сахар, специи, цедру лимона и лимонный сок, измельченный перец чили.
  7. Готовить на медленном огне 10 мин., добавив растительное масло и красное вино.
  8. Достать курицу из духовки, равномерно смазать малиновым соусом и поставить в духовку еще на 20 минут.
  9. Подавать курицу в соусе из малины целиком с гарниром, украсив свежей малиной и кисло-сладким малиновым соусом.

Приятного аппетита!

 

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