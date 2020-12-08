Где найти крем для лица от мороза, который эффективно защитит кожу от холода, при этом за небольшие деньги? Сделайте его своими руками! Секретами приготовления домашнего зимнего крема поделилась эксперт-косметолог Ольга Метельская. Как сделать крем для лица от мороза, читайте в материале.



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Ингредиенты:

Пчелиный воск – ½ ч. л.

Масло авокадо – 1 ч. л.

Масло миндаля – 1 ч. л.

Витамин А – ½ ч. л.

Витамин Е – ½ ч. л.

Эфирное масло лаванды – 10 кап.

Сметана – 2 ч. л.

Настой крапивы – 50 мл

Желатин — ½ ч. л.

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Приготовление:

Растопить пчелиный воск на паровой бане, добавить к нему масло авокадо и миндаля. Остудить до комнатной температуры. Добавить витамин А и Е, а также эфирное масло лаванды. В отдельной чаше смешать сметану и горячий отвар крапивы. Добавить сметану к основе и тщательно перемешать. Затем добавить немного желатина и снова хорошенько перемешать.

Тем, у кого от природы комбинированная, склонная к жирности или жирная кожа, в крем стоит добавить пол чайной ложки зверобоя и 8 капель эфирного масла чайного дерева.

Масло зверобоя обладает достаточно сильными противовоспалительными и антисептическими свойствами, помогает устранить имеющиеся на коже воспалительные процессы, включая угревую сыпь.

А масло чайного дерева оказывает на кожу общий антибактериальный эффект.

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