Крем от мороза: рецепт от Ольги Метельской
Где найти крем для лица от мороза, который эффективно защитит кожу от холода, при этом за небольшие деньги? Сделайте его своими руками! Секретами приготовления домашнего зимнего крема поделилась эксперт-косметолог Ольга Метельская. Как сделать крем для лица от мороза, читайте в материале.
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Ингредиенты:
- Пчелиный воск – ½ ч. л.
- Масло авокадо – 1 ч. л.
- Масло миндаля – 1 ч. л.
- Витамин А – ½ ч. л.
- Витамин Е – ½ ч. л.
- Эфирное масло лаванды – 10 кап.
- Сметана – 2 ч. л.
- Настой крапивы – 50 мл
- Желатин — ½ ч. л.
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Приготовление:
- Растопить пчелиный воск на паровой бане, добавить к нему масло авокадо и миндаля.
- Остудить до комнатной температуры.
- Добавить витамин А и Е, а также эфирное масло лаванды.
- В отдельной чаше смешать сметану и горячий отвар крапивы.
- Добавить сметану к основе и тщательно перемешать.
- Затем добавить немного желатина и снова хорошенько перемешать.
Тем, у кого от природы комбинированная, склонная к жирности или жирная кожа, в крем стоит добавить пол чайной ложки зверобоя и 8 капель эфирного масла чайного дерева.
Масло зверобоя обладает достаточно сильными противовоспалительными и антисептическими свойствами, помогает устранить имеющиеся на коже воспалительные процессы, включая угревую сыпь.
А масло чайного дерева оказывает на кожу общий антибактериальный эффект.
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