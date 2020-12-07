Как почистить ковер от шерсти животных? Секрет эффективного средства
Устали все время беспокоиться о том, как почистить ковер от шерсти животных? Эксперты программы «Все буде добре» нашли эффективное средство для чистки ковра от шерсти. У каждого из вас оно есть дома, но о его потрясающих возможностях вы даже не догадывались! Читайте, как быстро почистить ковер от шерсти в нашем материале!
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Сезонный авитаминоз влияет не только на людей, но и на животных. В связи с похолоданием хозяева котов и собак принимают решение добавить к рациону массу витаминов либо вовсе сменить питание любимца. Но большинство таких попыток заканчиваются неудачей, и линька становится неизбежной. Мы все любим своих домашних питомцев, однако шерсть доставляет нам множество неудобств!
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Черная одежда превращается в сплошной ком шерсти, и если блузу или штаны можно легко очистить с помощью валика для одежды, то с ковром будет гораздо сложнее. Даже тщательно пылесося, практически невозможно полностью очистить ворс от шерсти.
Для этого мы испробовали несколько способов чистки и выяснили, что лучшим средством для чистки ковра от шерсти является… кондиционер для белья!
- Возьмите необходимое количество кондиционера и разведите его водой в соотношении 1:5.
- Перелейте смесь в пульверизатор и обрызгайте необходимый участок.
- Кондиционер соединит между собой частицы шерсти.
- Теперь можете смело пылесосить, ведь ни один волос не останется на поверхности!