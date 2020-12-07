Десерт «Рог изобилия» для привлечения богатства на Новый год 2021
Приготовьте десерт «Рог изобилия» вместе с Татьяной Литвиновой и Яной Пасынковой на Новый год 2021! Секреты известного кулинара помогут приготовить блюдо легко и без лишних усилий. А советы экстрасенса превратят десерт из обычного в магический и помогут призвать благополучие в дом на весь год! Читайте, рецепт десерта «Рог изобилия» уже перед вами!
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Для теста:
- Мука (пшеничная) – 2 стакана
- Мука (миндальное) – 2 стакана
- Сливочное масло – 200 г
- Сахар – 2 стакана
- Ванильный сахар — 2 ст.л.
- Соль – 1\4 ч. л.
- Яйца (желтки) – 4 шт.
- Разрыхлитель теста – 1 ч. л.
Для глазури:
- Яичный белок – 1 шт.
- Сахарная пудра – 150 г
- Белый винный уксус – ½ ч. л.
Для декора:
- Черный шоколад – 300 г
Интересный факт. В Дании существует поверье, что десерт «Рог изобилия» нужно съесть полностью, не оставив врагу ни крошки. Только так вы получите финансовое процветание. А блюдо, на котором был подан рог, нужно разбить о жилье товарища, чтобы и ему досталось немного магического благосостояния.
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Приготовление «Рога»:
- Смешать сухие ингредиенты: два вида муки, разрыхлитель, ванильный сахар.
- Смешать сливочное масло (комнатной температуры) с сахаром.
- Добавить сухие ингредиенты. Перемешать.
- Добавить желтки. Опять перемешать тесто.
- Накрыть тесто пленкой, положить в холодильник на 30 минут. Чтобы после выпечки вы смогли сформировать десерт в виде рога, нужно сделать полоски теста немного толще в центре и тоньше с обеих концов.
- Тесто разделить на две части и каждую раскатать в пласт длиной 60 см.
- С первого пласта вырезать полоски длиной 15 см, 18 см и 27 см.
- С другой пласта вырезать также три полосы длиной 12 см, 21 см и 24 см.
- Из теста сформировать небольшой конус и несколько штук печенья для украшения.
- Каждую полоску свернуть в кольцо, закрепив концы и придав верхней части немного заостренный вид.
- Кольцо накрыть пергаментом, прижать слегка противнем.
- Положить кольца и другие части десерта на противень застеленный пергаментом.
- Выпекать 10 минут при температуре 200 градусов. Чтобы проверить готовность колец, нужно попробовать отделить их от пергамента. Если они прилипают ко дну или ломаются, оставляйте печься дальше.
- Для глазури взбить сахарную пудру, белок, лимонный сок. Глазурь должна быть достаточно густой. Если вам кажется, что она жидкая, добавьте еще сахарной пудры.
- Перекласть глазурь в пластиковый пакет, прорезать крошечное отверстие (1-1,5мм).
- Нанести глазурь на кольца волнообразными движениями.
- Растопить шоколад на водяной бане.
- Нанести шоколад на большое кольцо, сверху выложить кольцо поменьше диаметром.
- Охладить в холодильнике до полного застывания шоколада.
- Склеивать между собой кольца от самого маленького до самого с помощью шоколада по тому же принципу.
- Чтобы изделие получилось в виде рога, формируйте его на валике из полотенца. Сверните полотенце в валик, положите на него сформирован наполовину изделие и продолжайте приклеивать шоколадом кольца от большего к меньшему.
- Готовый угол выставить на самое большое кольцо, украсить фигурками из шоколада и наполнить печеньем и конфетами.
Как превратить «Рог изобилия» из обычного в магический:
- Нужно использовать в приготовлении домашнее яйцо, как символ благополучия и плодородия. Или своими руками вырастить любой ингредиент, который используется для приготовления рога. Например, купить лимонное дерево с плодами, подержать дома хотя бы день, поливать, и затем использовать лимонный сок фруктов с этого дерева.
- Самый младший член семьи должен обвязать кончик рога красной ниткой, предварительно отрезав необходимую длину. Красный цвет привлекает и стимулирует энергию, необходимую для роста богатства и блага.
- Чтобы создать благоприятную почву для долгого существования ваших благ, готовый рог нужно положить на блюдо, скатерть или салфетку зеленого цвета со словами: «Как трава растет весной, блага все растут со мной!» Так в течении года благополучие будет постоянными гостем в вашем доме.
Счастья вам и благополучия!