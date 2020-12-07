Антипростудный суп из тыквы станет вашим спасением в холодное время года. В нем много полезных веществ и витаминов, которые помогут укрепить иммунитет и защититься от простуды. Скорее читайте рецепт от эксперта «Все буде добре» Олега Ковальчука, как приготовить суп из тыквы, в нашем материале!

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Ингредиенты для антипростудного супа из тыквы:

Курица – 400 г

Тыква – 300 г

Айва – 1 шт.

Лимон – ½ шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Корень сельдерея – 100 г

Петрушка – пуч.

Имбирь (свежий) – 1 ч. л.

Тмин – ½ ч. л.

Карри – 1 ч. л.

Красный острый молотый перец – ½ ч. л.

Чеснок – 2 зуб.

Растительное масло для жарки

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Приготовление:

Куриное филе порезать кусочками и варить на маленьком огне в течение 10 минут. Очистить и измельчить лук. Чеснок и свежий имбирь натереть на мелкой терке. Морковь очистить и натереть на терке. Тыкву и айву нарезать небольшими кубиками. На растительном масле обжарить лук, имбирь и чеснок. Добавить морковь, корень сельдерея и айву. Жарить еще 5 минут. В кастрюлю с куриным бульоном добавить обжаренные овощи, айву. Суп довести до кипения, затем варить еще 10 минут. Добавить специи, лимонный сок, измельченную петрушку. Варить еще 10 минут. Подавать суп с зеленью петрушки и дольками лимона.

Приятного аппетита!