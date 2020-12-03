Как сделать домашние блюда еще вкуснее с помощью оригинального соуса из сезонной ягоды? Узнайте в нашем материале! Соус из калины на зиму станет настоящей находкой. Скорее читайте рецепт!



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Ингредиенты:

Калина ягоды – 500 г

Сахар – 250 г

Лимонная кислота – 1 ч. л.

Масло растительное – 50 мл

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Приготовление:

Взять ягоды калины, сахар, соль, подсолнечное масло, лимонную кислоту или уксус. Ягоды калины бланшировать в воде в течение 2-3 минут. Слить воду и перетереть ягоды в пюре. Переложить пюре в кастрюлю, добавить сахар, соль и растительное масло. Проварить на среднем огне 10 минут. Добавить в массу лимонную кислоту или уксус, перемешать. Слить смесь в чистую сухую банку и стерилизовать в течение 10 минут. После закрыть крышкой и оставить на неделю в темном прохладном месте.

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