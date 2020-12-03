Вкусное козье молоко может заменить ботокс в борьбе за молодость, утверждает певица Ангелина Завальская. Она поделилась рецептом маски, которая поможет разгладить мимические морщины всего за две недели!

Больше по теме: Рецепт черной маски в домашних условиях

В белке козьего молока преобладает бета-казеин, который отвечает за регенерацию клеток в эпидермисе и защищает верхние слои от сухости. Молекулы козьего молока очень маленькие, поэтому способны проникать даже в глубокие слои эпидермиса, способствуя обновлению кожи.

Льняное семя повышает эластичность кожи.

Оливковое масло содержит витамин Е, который продлевает молодость кожи.

Больше по теме: Как выбрать антивозрастной крем: тест-драйв средств

Ингредиенты:

Козье молоко – 150 мл.

Льняное семя – 3 ст. л.

Молоко – 0,5 ст. л.

Мед – 0,5 ст. л. (можно заменить яичным желтком)

Оливковое масло – 0,5 ст. л.

Витамин А – 0,5 ст. л.

Пошаговая инструкция:

Козье молоко подогрейте до температуры 30 °С на водяной бане. Льняное семя измельчите с помощью ступки в порошок. Смешайте полученную массу с молоком. Добавьте мед, оливковое масло и витамин А. Всё тщательно перемешайте.

Использовать маску нужно два раза в неделю. Длительность курса: две недели.

Больше по теме: Как подтянуть кожу и помолодеть с помощью масла шиповника?

Важно: маску нельзя наносить днем перед выходом на улицу. Витамин А, который используется в маске, при контакте с солнцем вызывает химический ожог.

Перед использованием обязательно проведите аллерготест на запястье.

По окончанию курса раз в неделю повторяйте процедуру и вы забудете о мимических морщинах!

Video: Маска из козьего молока: средство от мимических морщин в домашних условиях Маска из козьего молока - это отличное средство против мимических морщин. Читайте пошаговый рецепт маски из козьего молока для лица, которую легко сделать в домашних условиях