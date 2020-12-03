Зимой цветущие растения в доме смотрятся по-особенному красиво. Но чтобы они раскрылись в полную силу, за ними нужен особый уход. Как заставить декабрист цвести красиво и буйно в канун Рождества, читайте в нашем материале.

Рождественники – это растения неприхотливые, но за ними нужно уметь ухаживать. Есть секреты, придерживаясь которых, вы добьетесь цветения даже от растения, которое не цветет уже несколько лет. Обычно люди допускают 5 типичных ошибок, которые мы сегодня разберем!

Что такое рождественник?

Шлюмберг или зигокактус – так называют природных родоначальников цветка, который у нас известен как декабрист или рождественник. Родом это растение из горных влажных лесов тропической Бразилии. Оно растет в щелях, на стволах и корнях деревьев. Концы его листовидных побегов в разгар тропического лета обильно покрываются цветами. Их цветочки опыляют самые маленькие птицы на планете – колибри. Но тропическое лето совпадает по времени с зимой на северном полушарии, то есть в Европе, и в частности в Украине. Именно поэтому растение у нас расцветает не весной или летом, как все остальные цветы, а именно зимой. В природе существует только красный и розовый шлюмберг. Но цветоводы вывели и выращивают прекрасные сорта с цветками разнообразной окраски: белыми, абрикосовыми, желтыми, малиновыми, пурпурными, фиолетовыми.

Неправильная температура

Первая типичная ошибка при выращивании декабриста – это неподходящая для цветка температура. Температура должна быть не меньше 15 градусов. То есть рождественник лучше не держать на балконе, даже если он застекленный. Всегда с началом первых заморозков, примерно в начале ноября, а не в конце ноября, заносите ваш цветок в дом. Также лучше не оставлять ваш цветок на сквозняке. Если вы будете его переохлаждать, то у него может повредиться корневая система и цветок начнет увядать. Для нормального роста оптимальная температура должна быть в пределах 16–20 градусов, при образовании бутонов оптимальной температурой считается 12–14 градусов, а при цветении – 15 градусов.

Слишком обильный полив

Зачастую, если сильно заливать свой цветок, он может начать сбрасывать листья. И тогда это 100% гарантия, что ваш цветок не зацветет. Декабрист растет в местах, где он не получает большего количества влаги, поэтому его нельзя много поливать. Попробуйте поменять почву, удалите пропавши корешки, пересадите цветок, а потом понемногу поливайте. Шлюмберг нужно полить уже тогда, когда верхний слой почвы в горшке – сухой. Будет вполне достаточно поливать декабрист раз в 4 дня!

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Чересчур просторный горшок

Зачастую люди думают, что чем просторней горшок, в который посадишь растение, тем лучше ему будет. Но на самом деле не у всех растений корневая система настолько развита. Декабристы должны быть посажены в посуду как можно меньшего размера (в зависимости от их объема). Ваш горшок должен быть в 3 раза мельче, чем длина стебля. В природе этот цветок, как и все растения-паразиты, имеет очень неразвитую корневую систему, поскольку они паразитируют на деревьях в тропических лесах. Тогда вся сила растения уходит на формирование стебля и бутонов. Но если посадить декабрист в горшок большого объема, то у него начнет активно развиваться именно корневая система, корни начнут лезть на поверхность, а сам цветок развиваться не будет, а соответственно, не будет и цвести.

Пересаживать декабрист можно, но в такую посуду​​, чтобы прежняя плошка свободно входила в новую. Она должна быть примерно на 1–2 сантиметра больше прежней. От частоты пересадки зависит обильность цветения и собственно рост. Но есть еще один метод, как сделать так, чтобы корневая система цветка не лезла наружу. Для этого следовало бы омолодить цветок. То есть мы должны его своеобразно пасынковать: отрезаете верхушечки — и тогда остаются только молодые побеги растения.

Нет отдыха

Декабристы – это зимнецветущие растения. Для обильно цветения им необходим небольшой отдых – с середины октября и примерно до конца ноября. В этот период температура снижается до 15 градусов и полив производят только раз в две недели, и то чайными ложечками. Если температура выше, то поливать стоит раз в неделю, но не чаще. Эту процедуру так называемого отдыха стоит призводить за 50 дней до того, когда вы хотите, чтоб ваш цветок зацвел. Если вы не проделали эту процедуру в октябре этого года, можете проделать ее сейчас, тогда ваш цветочек должен зацвести в начале февраля. Если хотите, чтобы цветочек зацвел весной, то проделывайте процедуру с января. Но запомните, что в этот период продолжительность светового дня не должна превышать 8 часов.

Также шлюмберг необходимо регулярно опрыскивать для увеличения влажности воздуха. Не забываем, что это тропическое растение, и оно растет в воздухе с высокой влажностью.

Прямой солнечный свет декабрист не выносит: цветок даже может покраснеть (загореть) от жары, а при рассеянном свете наблюдается хороший рост и обильное цветение. Чтобы растение зацвело зимой, летом на окна, где растет цветок, желательно повесить рассеивающую ткань или бумагу. Лучше всего его выращивать на окне с восточной стороны.

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Изменение фитонаправленности цветка

Осталась еще одна ошибка, которая не дает возможности увидеть прекрасного цветения шлюмберга. Ни в коем случае нельзя менять фитонаправленность цветка! Вы можете его переставить с окна на стол или наоборот, но не поворачивайте цветок вокруг своей оси. Тогда все ваши бутончики могут осыпаться. Также они могут опасть, если образовалось очень много бутонов и растению «не по силам» продуцировать столько цветов. В этом случае вы должны обрезать часть бутончиков. Запомните, что на каждом побеге должно быть не больше 4–5 бутончиков, тогда растение должно с ними справиться.

Правила ухода

Период активного роста рождественника – с марта по август. В это время цветок можно активно поливать и подкармливать. С августа уменьшаем полив и убираем подкормки. Окончание цветения – снова период покоя. Снижаем частоту полива и температуру. Держим цветок на подоконнике. Один раз в две недели полив. До начала марта. После покупки декабриста его нужно пересадить. Для начала положите в горшок дренаж: мелкие камешки и керамзит укладываете слоем около 2 сантиметров. Рождественник любит смесь дерновой, лиственной земли и песка. Так как корни цветка могут загнивать, добавьте в почву древесного угля.

Также рождественники розовых, оранжевых, бежевых и белых цветов склонны менять свой цвет. Например, осенью они цветут блекло, а весной цвет более яркий и насыщенный. Это связано напрямую с солнечной активностью. Только красный и фиолетовый декабрист никогда не меняет цвет.