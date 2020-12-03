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Как сделать декоративную елку своими руками: мастер-класс Ольги Волковой

03.12.2020

Перед новогодними праздниками цены на искусственные елки  всегда сумасшедшие. Узнайте, из чего сделать елку в домашних условиях, в мастер-классе Ольги Волковой. Это отличный способ не только сэкономить ваши деньги, а и отлично провести время вместе со всей семьей! Три оригинальных варианта, как сделать декоративную елку своими руками, уже в материале.

как сделать елку своими руками

Елка из сосновых шишек

Вам понадобится:

  • Картон – 1 лист А4
  • Шишки сосновые – 11 штук (10 больших и 1 маленькая для верхушки елки)
  • Прозрачный клей или лак для ногтей
  • Краска (золотая) –  1 баллончик
  • Блестки (сухие, золотые) – 1 баночка
  • Кусачки
  • Скотч
  • Ножницы
  • Клей «Горячий пистолет»
  • Лопатка для нанесения блесток

Изготовление:

  1. Берем шишку и с помощью кусачек или острого ножа отделяем чешуйки.
  2. Затем нужно сделать каркас: берем картон, скручиваем его конусом и склеиваем стороны. Отрезаем лишние куски картона для ровного основания.
  3. С помощью клея «Горячий пистолет» (вместо него можно использовать ПВА) приклеиваем чешуйки по кругу, начиная с основания конуса. Каждую чешуйку следующего ряда клейте между нижними двумя, а не четко одну над другой.
  4. Когда в чешуйках будет весь конус, оставим его ненадолго подсохнуть.
  5. Переходим к покраске елки. Берем краску любого цвета, который нравится, и наносим на конус с чешуек.
  6. Наносим прозрачный клей или прозрачный лак для ногтей на края чешуек и посыпаем елку сухим блеском.

как сделать елку своими руками

Елка из бумаги

Понадобится:

  • Конус из картона формата А3 (зеленого цвета)
  • Гофрированная бумага 2,5 м
  • Трехслойные бумажные салфетки темно-зеленого цвета – 1 упаковка
  • Бусины для декора мелкие или средние: светло-розовые – 3 шт, бежевые или белые – 3 шт, серебряные – 3 шт.
  • Мелкие серебряные бусины – 15 шт.
  • Степлер – 1 шт
  • Готовые бумажные розы – всего 80 шт.
  • Ножницы
  • Клей «Горячий пистолет»

Изготовление:

  1. Сначала вам нужно изготовить каркас для елки: берем картон, скручиваем его конусом и склеиваем стороны. Излишки картона отрезаем снизу.
  2. Беремся за изготовления розы из гофрированой бумаги. Отрезаем квадрат размером примерно 10 на 10 см, складываем в четыре раза, а потом опять в четыре раза. Теперь с помощью степлера фиксируем серединку.
  3. Вырезаем ножницами круг. Получаем заготовку для розы. Делаем наш бутон более объемным: для этого скручиваем каждый «лепесток» в центр (чем дальше движемся от центра, тем слабее скручиваем). Если бутон слишком свободно держится, можно подклеить несколько «лепестков» в разных местах. Роза готова. Таким же образом делаем розу из салфетки.
  4. Приклеиваем розы к каркасу из картона.
  5. Мы обклеили конус бумажными розами и получили почти готовую новогоднюю елку. Украсим ее бусинами. Прикрепляем бусины в серединки роз и между бутонов.

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Елка изобилия

Вам понадобится:

  • Сухие ветви винограда или ивы (длина 60 см) – 1 пучок
  • Деревянные палочки для конуса твердые (длина = 40 см) – 10 шт
  • Шпагат – 1 рулон (1,5–2 м)
  • Клей «Горячий пистолет»
  • Вязальная проволока (черная) – 50 см
  • Гирлянда с белыми лампочками (1 м) – 1 шт.

Для декора:

  • Звезды аниса (бадьян) –10 шт.
  • Сухоцветы физалиса – 5 шт.
  • Шишки – 8 шт.
  • Палочки корицы – 8 шт.
  • Желуди – 8 шт.
  • Орехи грецкие – 5 шт.
  • Белые крупные бусины – 20 шт.

как сделать елку своими руками

Изготовление:

  1. Делаем каркас елки. Сплетем венок, который будет основой. Зафиксировать венок можно вязальной проволокой. В венок вставляем палки и фиксируем их сверху проволокой и шпагатом.
  2. Просовываем гибкие ветви друг через друга из палочками, сплетая таким образом каркас елки. Плетем вверх и закрепляем нашу конструкцию проволокой и клеем.
  3. Оформление елки. Обматываем елку шпагатом (возьмите примерно 80 см), приклеиваем все элементы декора к каркасу так, чтобы елка выглядела гармонично. Украшаем бусинами и бантиками из шпагата. Декорируем елку гирляндой.

Video: Как сделать декоративную елку своими руками: мастер-класс Ольги Волковой

Узнайте, как сделать елку своими руками, в мастер-классе Ольги Волковой. Это отличный способ не только сэкономить ваши деньги, а и отлично провести время вместе со всей семьей

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