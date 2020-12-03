Как отбелить вещи: топ-4 народных средства
Тратите много денег на дорогие отбеливатели? Ваши пожелтевшие вещи снова станут белоснежными благодаря простым народным средствам! Каким же? Читайте, как отбелить вещи в домашних условиях в нашем материале!
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Все вещи со временем имеют свойство желтеть: из-за пыли, пота, контакта с кожей, прямого солнечного света, химического состава моющих средств, глажки. А самая главная причина – жесткая вода с различными примесями.
Народные средства, о которых вы узнаете сегодня, можно добавлять во время каждой стирки для профилактики.
Народные средства отбеливания одежды
- Горчичный порошок
Пропорция: 1 ст. л. на литр воды.
В кипяток добавляем горчицу, тщательно перемешиваем. Ждем, пока смесь отстоится, затем процеживаем ее через сито. Подогреваем остывшую горчичную воду (доводим до кипения), и замачиваем в ней одежду.
- Крахмал
Пропорция: 2 ст. л. на литр воды.
Разводим крахмал в стакане холодной воды, добавляем раствор в кипяток. Замачиваем в полученном растворе вещи.
- Аспирин
Пропорция: 1-2 таблетки на литр воды.
В ступе измельчаем таблетки, добавляем в кипяток, перемешиваем. Затем отбеливаем в нем одежду.
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- Соль
Пропорция: 2 ст. л. на литр воды.
Добавляем соль в кипяток и опускаем туда вещи.
- Зола (от сожженного дерева)
Пропорция: 200 г на 10 литров воды.
Заматываем в плотный марлевый мешочек золу и бросаем его в емкость с кипятком.
- Зеленка
Пропорция: 2-3 капли на литр воды.
Добавляем зеленку в воду, перемешиваем. Вода должна стать бледно-зеленого цвета. Оставляем в ней стирку.
Несколько советов:
- Вода должна быть очень горячей, так все отбеливающие ингредиенты хорошо в ней растворятся.
- Ждать нужно как минимум 30 минут. А лучше всего замочить одежду вечером и оставить в растворе до утра.
- Вместо зеленки можно использовать синьку.
- Для усиления эффекта в любой рецепт добавляйте столовую ложку измельченного на терке хозяйственного мыла (1 ст. ложка на литр воды).
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В ходе эксперимента, проведенного в студии, эксперты определили 4 самые эффективные методы. Это крахмал, горчица, зола и аспирин.