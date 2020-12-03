Тратите много денег на дорогие отбеливатели? Ваши пожелтевшие вещи снова станут белоснежными благодаря простым народным средствам! Каким же? Читайте, как отбелить вещи в домашних условиях в нашем материале!

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Все вещи со временем имеют свойство желтеть: из-за пыли, пота, контакта с кожей, прямого солнечного света, химического состава моющих средств, глажки. А самая главная причина – жесткая вода с различными примесями.

Народные средства, о которых вы узнаете сегодня, можно добавлять во время каждой стирки для профилактики.

Народные средства отбеливания одежды

Горчичный порошок

Пропорция: 1 ст. л. на литр воды.

В кипяток добавляем горчицу, тщательно перемешиваем. Ждем, пока смесь отстоится, затем процеживаем ее через сито. Подогреваем остывшую горчичную воду (доводим до кипения), и замачиваем в ней одежду.

Крахмал

Пропорция: 2 ст. л. на литр воды.

Разводим крахмал в стакане холодной воды, добавляем раствор в кипяток. Замачиваем в полученном растворе вещи.

Аспирин

Пропорция: 1-2 таблетки на литр воды.

В ступе измельчаем таблетки, добавляем в кипяток, перемешиваем. Затем отбеливаем в нем одежду.

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Соль

Пропорция: 2 ст. л. на литр воды.

Добавляем соль в кипяток и опускаем туда вещи.

Зола (от сожженного дерева)

Пропорция: 200 г на 10 литров воды.

Заматываем в плотный марлевый мешочек золу и бросаем его в емкость с кипятком.

Зеленка

Пропорция: 2-3 капли на литр воды.

Добавляем зеленку в воду, перемешиваем. Вода должна стать бледно-зеленого цвета. Оставляем в ней стирку.

Несколько советов:

Вода должна быть очень горячей, так все отбеливающие ингредиенты хорошо в ней растворятся. Ждать нужно как минимум 30 минут. А лучше всего замочить одежду вечером и оставить в растворе до утра. Вместо зеленки можно использовать синьку. Для усиления эффекта в любой рецепт добавляйте столовую ложку измельченного на терке хозяйственного мыла (1 ст. ложка на литр воды).

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В ходе эксперимента, проведенного в студии, эксперты определили 4 самые эффективные методы. Это крахмал, горчица, зола и аспирин.

Video: Как отбелить вещи: топ-4 народных средства Читайте, как отбелить вещи с помощью народных средств. Наши эксперты протестировали народные средства для отбеливания вещей без химии и поделились самым эффективным