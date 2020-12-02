Как создать новогодний макияж с блестками, рассказывает Елена Мельник! В новом 2021 году этот вид мейкапа будет одним из трендовых вариантов. Уже сейчас мастера визажа дают волю фантазии и создают великолепные образы. Попробуйте и вы сделать модный макияж глаз с блестками! С чего начинать макияж с золотыми блестками, как расставить акценты и как сохранить сияющий образ до утра, узнаете прямо сейчас.

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Для создания новогоднего макияжа с блестками вам понадобятся:

Блестки золотого цвета маленьких размеров

Фигурный глиттер

Тональный крем

Пудра

База под блестки

Щеточка

Фиксирующий спрей

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Вариант макияжа № 1. 100% золото

Если хотите сиять, но не очень любите поправлять губы после каждого приема пищи, сделайте акцент на глаза. Это добавит вашему взгляду загадочности и подчеркнет красоту глаз.

Один из самых главных шагов в золотом макияже глаз – база под тени. Советуем не пренебрегать этим средством. Лучше всего наносить основу подушечками пальцев. На них база разогревается и хорошо ложится на веко. Вбивающими движениями наносим базу на все верхнее веко. В качестве основы нанесите светло-коричневые тени на все подвижное веко. Хорошо растушуйте. Теперь добавьте блестки. Вы можете выбрать уже готовые блестки с влажной текстурой. Если же выбрали сыпучие блестки, в качестве основы можно использовать специальные средства (клей для косметических блесток) или обычную гигиеническую помаду. Ватным аппликатором наносим нашу базу для блесток в те места, где мы хотим их приклеить. Нижнее веко подводим светло-бежевыми тенями и растушевываем их. Наносим любимую тушь.

Совет: для того чтобы не засыпать все лицо блестками, подложите под глаза сухую салфетку и придерживайте ее. Это поможет с легкостью убрать излишки блесток.

Вариант макияжа № 2. Золотые стрелки

Если вы не хотите играться с блестками или, наоборот, решили добавить креативности в образ, вам помогут черные стрелки с добавлением золота. Такой мейк уж точно не останется без внимания!

В качестве основного оттенка можем припудрить веко или нанести очень светлые тени. Рисуем тонкую классическую черную стрелку. Она будет начинаться с внутреннего уголка глаза. Далее над черной аккуратно рисуем золотую стрелку. Ее можно нарисовать с помощью двух средств. Первое – это уже готовый кремовый пигмент смешать с тенями. Второе – обычные тени смешать с теплой водой. Увлажняем кисть, щедро набираем на нее сухие тени. Сдуваем лишнее и рисуем яркую стрелку. Нижнее веко слегка подводим бледно-коричневым карандашом или светло-коричневыми тенями. Растушевываем линию. Наносим тушь желаемого оттенка.

Вариант макияжа № 3. Макияж скул

Если хотите нечто совсем необычное, можно сделать акцент на модные брови или скулы. К примеру, Рианна обожает подчеркивать свои скулы золотом. С таким оригинальным мейкапом вы точно будете сиять, как голливудская звезда!

Макияж с акцентом на скулах лучше подойдет женщинам с круглым типом лица. Это поможет визуально вытянуть лицо, при этом сделав скулы более выразительными и скульптурными. Однако обладательницам других форм лица такой макияж не противопоказан.

Предварительно нужно очистить кожу лица, поскольку блестки подчеркнут все недостатки кожи. Нанесите тональную основу. На тональную основу добавьте небольшое количество пудры.

Хорошей базой под блестки послужит гигиеническая помада. Наносим ее подушечками пальцев на необходимые места. Блестки лучше всего расположить на самые высокие точки скул: это добавит лицу скульптурности и выразительности. Для нашего макияжа используем мелкие и легкие блестки золотого цвета, которые для прочной фиксации приклеиваем с помощью увлажненной фиксирующим спреем щеточки. Большие блестки лучше смазать клеем для ресниц, чтобы они крепко держались. В конце можете подчеркнуть губы вашим любимым бальзамом или же красной помадой. Глаза лучше красить в нейтральных тонах.

Вариант макияжа № 4. Макияж губ

Одной из первых его предложила и выполнила визажист Пэт Макграт, которая создавала образы Рианны для концерта. Поэтому на золотой макияж с акцентом на губы стоит обратить внимание смелым женщинам с пухлыми губами. Также блестящие красные губы будут прекрасно смотреться на светлой коже, а вот светло-розовые тона – на более смуглой.

Очищаем кожу и наносим основу. Идеально чистая кожа – это главное правило макияжа блестящих губ. Берем стойку жидкую розовую помаду. Для золотого макияжа губ лучше использовать кремовые или жидкие помады. На матовой поверхности блестки просто не будут держаться. Легкими движениями наносим обычную гигиеническую помаду. Приступаем к нанесению рассыпчатых блесток. Чем мельче блестки, тем надежнее они будут держаться на губах. Наносим блестки поверх помады влажною кистью. Фиксируем макияж губ специальным спреем.

Чтобы макияж выглядел более завершенным, на глаза можно приклеить накладные пушистые ресницы. Они отлично сочетаются с яркими губами.