Узнайте, как правильно варить какао, в мастер-классе от Марины Шевченко! Этот ароматный напиток согреет вас холодными вечерами, подарит приятные ощущения счастья и уюта. Кулинар научит вас готовить какао без комочков, осадка и неприятной пленки. Все секреты приготовления вкусного напитка читайте в нашем материале!

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Для приготовления какао нам понадобятся:

Какао-порошок — 2 ст. л.

Молоко — 250 мл

Вода — 50 мл

Сахар — 2 ч. л. (можно не добавлять)

Приготовление:

Насыпаем какао-порошок и сахар в сотейник, перемешиваем. Добавляем немножко воды, растираем смесь до шоколадной массы и ставим на средний огонь. Вливаем тонкой струйкой предварительно подогретое молоко, постоянно перемешивая, не доводим до кипения. Снимаем с огня, взбиваем венчиком и выливаем готовый напиток в чашку, добавляем маршмеллоу или тертый шоколад.

Чтобы в напитке не было комочков, хорошо размешайте в сотейнике какао-порошок, сахар и кипяченую воду.

Для решения проблемы водянистого какао с густым осадком нужно:

Подогреть молоко на медленном огне, не доводя до кипения. Затем влить его очень тонкой струйкой в ​​смесь какао с сахаром, слегка перемешивая. Если наливать молоко именно тонкой струйкой и при этом постоянно помешивать, частицы какао полностью растворятся в молоке, и осадка не будет. После этого варить какао на слабом огне 3 – 5 минут.

Чтобы какао имело воздушную пенку и было без молочной пленки, надо сразу после выключения динамично взбить напиток венчиком. Это позволит какао лучше насыщаться кислородом, что будет мешать возникновению молочной пленки.

Video: Как приготовить идеальное какао: мастер-класс от Марины Шевченко Марина Шевченко научит вас правильно варить какао, чтобы в нем не было комочков, осадка и неприятной пленки. Узнайте, как приготовить какао, в нашем материале