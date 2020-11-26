А почему бы на этот раз не сделать платье к Новому году своими руками? У «Все буде добре» есть замечательные варианты очень простых в исполнении моделей, которые прекрасно подойдут для праздничных торжеств зимой. Детальнее о том, как пошить платье на Новый год 2021, читайте в материале.

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Если вы хотите короткое платье, то наилучшим вариантом для празднования Нового года как дома, так и в клубе, будет коктейльное. Это облегченный вариант вечернего платья. Коктейльное платье имеет укороченный подол и не сковывает движений. Несколько инструкций, как сделать короткое платье своими руками на Новый год 2020, смотрите в видео.

Например:

Video: Вечернее платье на Новый год 2021: делаем своими руками Хотите узнать, как пошить платье на Новый год 2021 своими руками? Смотрите пошаговые рекомендации, как пошить вечернее платье на Новый год 2021

Прежде чем приступать к работе с трикотажем, учтите, что для достижения наилучшего результата необходимо использовать правильные инструменты. Иглы нужно брать специальные, со скругленным кончиком. Такие иголки раздвигают нитки и не прорывают их. Значит, стрелка по ткани не пойдёт. Такие иглы существуют и для ручного шитья, и для машинок. Внимательно читайте маркировку: на упаковке можно найти надпись «Jersy» или «ball-point».

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Вернёмся к нашим платьям. Если вы будете встречать Новый год 2021 в тепле, попробуйте такую асимметричную модель:

Так как трикотажное полотно хорошо тянется само по себе, для пошива не подходят обычные катушечные нитки (особенно из запасов старшего поколения вашей семьи) – шов может попросту лопнуть! Нить должна быть эластичной. Перед покупкой посоветуйтесь с продавцом швейной фурнитуры.

И наконец, длинное платье от дизайнера Катерины Стецюк. Создайте новогодний образ с нуля. Вот увидите, вы покорите всех своим нарядом.

