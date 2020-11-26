Тыквенный флан: рецепт Екатерины Великой
26.11.2020
Хотите удивить своих близких оригинальным осенним блюдом? Приготовьте для них флан их тыквы! Этот французский десерт порадует своим вкусом даже самых изысканных гурманов. Узнайте рецепт тыквенного флана в нашем материале!
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Флан — это один из видов французской выпечки, который пользуется большой популярностью в Европе. Зачастую он состоит из яиц, сахара и сливок, однако наш изобретательный кулинар Екатерина Великая предлагает сделать соленый флан, который сочетает в себе сладость тыквы и перчинку рыбы.
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Ингредиенты:
- Вареная тыква – 700 г
- Вареная нототения – 350 г
- Твердый сыр – 50 г
- Лук – 1 шт.
- Яйцо – 2 шт.
- Сливки – 100 г
- Сливочное масло – 20 г
Для заправки:
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Бальзамический уксус – 1 ст. л.
- Перец, соль – по вкусу
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Приготовление:
- Очистить и нарезать лук.
- Измельчить тыкву, добавить лук, рыбу, яйцо, сливки, тертый сыр и сливочное масло в блендере.
- Поместить массу в порционные формы.
- Выпекать в духовке на водяной бане при температуре 180 С в течение 30 минут.
- Для соуса смешать оливковое масло, бальзамический уксус, соль, перец.
- Подавать флан с соусом.
Приятного аппетита!
Video: Тыквенный флан: рецепт Екатерины Великой
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