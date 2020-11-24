Как сделать красивые фото на Новый год 2021, расскажет наш материал! Лайфхаками для новогодних фотографий поделился известный фотограф Александр Ктиторчук. С помощью простых подручных средств — тарелки, пластикового стаканчика и обруча — у вас получатся качественные фотографии даже на телефон! Все идеи для новогодних фотографий от звездного фотографа узнайте прямо сейчас!

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Лайфхак 1. Светодиодное кольцо

Это нехитрое устройство помогает убирать мешки под глазами.

Для его изготовления понадобятся:

Обруч для талии

Лед-лента с влагозащитой длиной для двоих обручей

Два разъема-клеммы для аккумулятора

Батарейка крона

По внутреннему радиусу круга приклейте светодиодную ленту и зафиксируйте ее при помощи хомутов или термоусадки к кругу. Затем подключите переключатель, выводя его в удобное место, и подсоедините источник питания. Светодиодный круг готов!

Лайфхак 2. Осветлитель

Помогает осветлить темные области и добавить блики на фотографию. Для его изготовления вам понадобится автомобильный отражатель.

Отражатель помогает, когда свет падает только сверху. Разместите его напротив модели — так свет распределится равномерно, и вы получите светлый качественный снимок.

Лайфхак 3. Контурируем лицо

Следующее приспособление поможет придать фактурности и четкости чертам лица.

Для его создания понадобятся:

Тарелка

Фонарь

Разместите тарелку белого цвета и фонарик напротив лица модели. Это поможет выгодно выделить черты лица.

Лайфхак 4. Фокусирование

Для того, чтобы размыть задний фон, как на профессиональных снимках, вам понадобится пластиковый стаканчик.

Разрежьте стакан пополам и в середине сделайте небольшое отверстие. Все фотографии делайте сквозь него.

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Video: Лайфхаки для новогодних фотографий от Александра Ктиторчука Как сделать красивые фото на Новый год 2021, расскажет наш материал! Лайфхаками для новогодних фотографий поделился известный фотограф Александр Ктиторчук