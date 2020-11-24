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Джем из тыквы: рецепт пошаговый

24.11.2020

Хотите удивить семью необычным джемом? Приготовьте для родных оригинальный джем из тыквы! Узнайте пошаговый рецепт приготовления тыквенного джема, а также все тонкости увлекательного процесса от психолога «Все буде добре» Оксаны Зайцевой. Берите тыкву и приступайте к работе!

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Ингредиенты для тыквенного джема:

  • Тыква – 1 кг
  • Вода – 0,5 л
  • Сахар – 200 г
  • Яблочный уксус – 3 ст. л.
  • Гвоздика – 5 шт.
  • Душистый перец – 4 шт.
  • Корица – 1 палочка
  • Мускатный орех – 1 ч. л.
  • Имбирь – 20 г
  • Крекеры – для подачи
  • Мята – для подачи

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Приготовление джема из тыквы:

  1. Тыкву очистить и нарезать треугольными ломтиками по 1 сантиметру. Сделать сироп из воды, части сахара и яблочного уксуса.
  2. Залить тыкву, проварить 5–7 минут на небольшом огне до прозрачности, слить лишнюю жидкость.
  3. Добавить пряности, завязанные в марлевый мешочек. Варить тыкву 40 минут, перемешивая. Готовое блюдо остудить, убрать специи и перебить в блендере.

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