Джем из тыквы: рецепт пошаговый

Хотите удивить семью необычным джемом? Приготовьте для родных оригинальный джем из тыквы! Узнайте пошаговый рецепт приготовления тыквенного джема, а также все тонкости увлекательного процесса от психолога «Все буде добре» Оксаны Зайцевой. Берите тыкву и приступайте к работе!

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Ингредиенты для тыквенного джема:

Тыква – 1 кг

Вода – 0,5 л

Сахар – 200 г

Яблочный уксус – 3 ст. л.

Гвоздика – 5 шт.

Душистый перец – 4 шт.

Корица – 1 палочка

Мускатный орех – 1 ч. л.

Имбирь – 20 г

Крекеры – для подачи

Мята – для подачи

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Приготовление джема из тыквы:

Тыкву очистить и нарезать треугольными ломтиками по 1 сантиметру. Сделать сироп из воды, части сахара и яблочного уксуса. Залить тыкву, проварить 5–7 минут на небольшом огне до прозрачности, слить лишнюю жидкость. Добавить пряности, завязанные в марлевый мешочек. Варить тыкву 40 минут, перемешивая. Готовое блюдо остудить, убрать специи и перебить в блендере.

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