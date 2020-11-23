Новогодняя гирлянда и елка своими руками: мастер-класс Ольги Волковой
23.11.2020
Как сделать гирлянду на Новый год своими руками, а также как сделать новогоднюю елку своими руками, покажет мастер Ольга Волкова. Каждый год маленькие дети получают множество травм от новогодних игрушек и гирлянд. Мы предлагаем вам сделать безопасный вариант новогоднего декора с помощью светящихся красок.
Новогодняя елка своими руками
Материалы:
- Бумага — 1 лист А3
- Ножницы
- Кисточка
- Скотч
- Пищевая пленка
- Клей ПВА
- Лак
- Нитки для вязания:
- зеленый клубок — 2 шт.
- синий клубок — 2 шт.
- красный клубок — 2 шт.
- Люминесцентные краски: красного, синего, зеленого цветов
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Изготовление:
- Берем ватман и делаем из него конус. Скотчем фиксируем каркас елки.
- Отрезаем излишки бумаги для идеальной формы конуса.
- Пищевой пленкой обматываем сформированный каркас.
- Берем зеленую нитку и с верхушки каркаса начинаем плотно обматывать елку, постепенно спускаясь вниз.
- Сверху обмазываем нитку клеем ПВА.
- Оставляем елку сохнуть на сутки.
- Далее убираем из-под елки бумажный каркас.
- Берем белую нитку и поверх зеленой обматываем поделку. Плотность выбираем сами.
- Лак на водной основе смешиваем с люминесцентными красками. Полученным составом покрываем поверхность новогоднего дерева.
- Оставляем елку до полного высыхания.
Советы:
- Если у вас нет пищевой пленки, можно заменить ее куском пластика.
- Нитки выбирайте только натуральные.
- Чтобы люминесцентные краски не оставляли белый налет, подбирайте нитки в соответсвии с цветом краски.
Новогодняя гирлянда своими руками
Материалы:
- Плоскогубцы
- Суперклей
- Проволока толщиной 0,7 мм, длиной 1,5 метра
- Леска — 1,5 метра
- Сетка армированная — 3 кв. м
Изготовление:
- Отрезаем 30 см проволоки и делаем каркас в форме звезды.
- Берем нитки любого понравившегося цвета и начинаем обматывать ими звезду по проволоке.
- Продолжаем по тому же принципу заполнять середину поделки.
- С помощью клея-пистолета и нити делаем контуры звезды.
- Покрываем сверху светящимися красками.
Советы:
- Чтобы легче было формировать звезду, сделайте из проволоки пять волн и соедините их между собой.
- Начинаем наматывать нитки на звезду с места, где закрутили проволоку.
- Изгибы делаем округленные, иначе нитка будет рваться.
Video: Новогодняя гирлянда и елка своими руками: мастер-класс Ольги Волковой
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