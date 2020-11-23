Как сделать гирлянду на Новый год своими руками, а также как сделать новогоднюю елку своими руками, покажет мастер Ольга Волкова. Каждый год маленькие дети получают множество травм от новогодних игрушек и гирлянд. Мы предлагаем вам сделать безопасный вариант новогоднего декора с помощью светящихся красок.

Новогодняя елка своими руками

Материалы:

Бумага — 1 лист А3

Ножницы

Кисточка

Скотч

Пищевая пленка

Клей ПВА

Лак

Нитки для вязания:

зеленый клубок — 2 шт.

синий клубок — 2 шт.

красный клубок — 2 шт.

Люминесцентные краски: красного, синего, зеленого цветов

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Изготовление:

Берем ватман и делаем из него конус. Скотчем фиксируем каркас елки. Отрезаем излишки бумаги для идеальной формы конуса. Пищевой пленкой обматываем сформированный каркас. Берем зеленую нитку и с верхушки каркаса начинаем плотно обматывать елку, постепенно спускаясь вниз. Сверху обмазываем нитку клеем ПВА. Оставляем елку сохнуть на сутки. Далее убираем из-под елки бумажный каркас. Берем белую нитку и поверх зеленой обматываем поделку. Плотность выбираем сами. Лак на водной основе смешиваем с люминесцентными красками. Полученным составом покрываем поверхность новогоднего дерева. Оставляем елку до полного высыхания.

Советы:

Если у вас нет пищевой пленки, можно заменить ее куском пластика. Нитки выбирайте только натуральные. Чтобы люминесцентные краски не оставляли белый налет, подбирайте нитки в соответсвии с цветом краски.

Новогодняя гирлянда своими руками

Материалы:

Плоскогубцы

Суперклей

Проволока толщиной 0,7 мм, длиной 1,5 метра

Леска — 1,5 метра

Сетка армированная — 3 кв. м

Изготовление:

Отрезаем 30 см проволоки и делаем каркас в форме звезды. Берем нитки любого понравившегося цвета и начинаем обматывать ими звезду по проволоке. Продолжаем по тому же принципу заполнять середину поделки. С помощью клея-пистолета и нити делаем контуры звезды. Покрываем сверху светящимися красками.

Советы:

Чтобы легче было формировать звезду, сделайте из проволоки пять волн и соедините их между собой. Начинаем наматывать нитки на звезду с места, где закрутили проволоку. Изгибы делаем округленные, иначе нитка будет рваться.

Video: Новогодняя гирлянда и елка своими руками: мастер-класс Ольги Волковой Как сделать гирлянду на Новый год 2021 своими руками, а также как сделать новогоднюю елку своими руками, покажет мастер Ольга Волкова. Пошаговая инструкция в материале