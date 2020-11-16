Не знаете, что приготовить из тыквы? Наша подборка десертов из тыквы поможет вам создать восхитительное блюдо. В списке полезных десертов — тыквенный пирог, тыквандю и даже съедобные вилки! Узнайте лучшие рецепты десертов из тыквы прямо сейчас!

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Тыквенный пирог

Ингредиенты:

Мускатная тыква (1 кг) — 1 шт.

Творог — 500 г

Сливочное масло — 50 г

Ванильный экстракт (ванилин) — 1 ч. л.

Сахар — 3 ст. л.

Яйца — 3–4 шт.

Корица молотая — 1 ч. л.

Мед — 1 ч. л.

Грецкие орехи — 50 г

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Приготовление:

Разрезать тыкву пополам, вычистить семечки, достать мякоть. Мякоть сварить или запечь в духовке до полной готовности. Готовую мякоть измельчить в блендере. В творог добавить яйцо, сахар, ванильный экстракт, орехи и перемешать. Смешать творожную массу с тыквенным пюре. Разогреть духовку до 180 °C. Половинки тыквы наполнить тыквенной смесью и отправить в духовку. Выпекать 45 мин. при температуре 200 °C. Готовый тыквенный пирог сверху смазать медом и украсить орехами.

Тыквандю

Ингредиенты:

Тыква средняя — 1 шт.

Твердый сыр (3 сорта) — 600 г

Сливки (30%) — 200 г

Шампиньоны — 300 г

Чеснок — 1 шт.

Перец чили — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Помыть тыкву, удалить мякоть и смазать растительным маслом. Запекать в духовом шкафу 30 мин. Грибы, лук, чеснок перец, чили обжарить на растительном масле. Натереть сыр и смешать вместе. В полученную массу влить сливки и смесь трех сортов сыра. Перелить в тыкву, накрыть срезанной верхушкой тыквы. Запекать еще 15 мин. при 180 °C.

Съедобные вилки

Ингредиенты:

Тесто слоеное — 200 г

Желток яичный — 1 шт.

Грецкие орехи — 10 шт.

Тмин — 1 ч. л.

Мякоть тыквы

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Приготовление:

Измельчить орехи. Смешать с тыквенной мякотью. Раскатать слоеное тесто. На одну половинку выложить мякоть с измельченными орехами. Накрыть второй половинкой и еще раз раскатать. Нарезать полосками 1,5 см и свернуть спиралями. Смазать желтком, посыпать тмином. Выпекать в духовке 15 минут при температуре 180 °C.

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