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Как мариновать белые грибы: рецепт пошаговый

12.11.2020

Хотите узнать, как мариновать грибы на зиму, чтобы они не темнели и не разваривались? Эксперты «Все буде добре» знают, что неправильное приготовление может испортить вкус и внешний вид блюда. Рецепт маринованных белых грибов в нашем материале. 

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маринованные белые грибы

Ингредиенты:

  • Грибы белые – 1 кг
  • Сухое вино – 1 ст.
  • Оливковое масло – ½ ст.л.
  • Лимон — 1 шт.
  • Чеснок – 8 зуб.
  • Укроп – 1 пуч.
  • Черный перец горошком – 10 шт.
  • Гвоздика – 5 шт.
  • Соль – 2 ч. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Уксус – 2 ст. л.
  • Листья дуба или вишни – 3 шт.

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Приготовление:

  1. Грибы почистить, промыть в воде с уксусом.
  2. Опустить грибы в кипящую воду на 10 минут, добавить в кастрюлю уксус и соль.
  3. Разогреть вино с оливковым маслом, чтобы испарился алкоголь.
  4. Добавить в маринад укроп, чеснок, соль, сахар, гвоздику, перец горошком, листья вишни или дуба. Проварить грибы в маринаде в течение 20 минут. Добавить лимонный сок.
  5. Переложить грибы в стерилизованные банки, залить маринадом, затем закатать.

 

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