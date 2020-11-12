Как мариновать белые грибы: рецепт пошаговый
12.11.2020
Хотите узнать, как мариновать грибы на зиму, чтобы они не темнели и не разваривались? Эксперты «Все буде добре» знают, что неправильное приготовление может испортить вкус и внешний вид блюда. Рецепт маринованных белых грибов в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Грибы белые – 1 кг
- Сухое вино – 1 ст.
- Оливковое масло – ½ ст.л.
- Лимон — 1 шт.
- Чеснок – 8 зуб.
- Укроп – 1 пуч.
- Черный перец горошком – 10 шт.
- Гвоздика – 5 шт.
- Соль – 2 ч. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Уксус – 2 ст. л.
- Листья дуба или вишни – 3 шт.
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Приготовление:
- Грибы почистить, промыть в воде с уксусом.
- Опустить грибы в кипящую воду на 10 минут, добавить в кастрюлю уксус и соль.
- Разогреть вино с оливковым маслом, чтобы испарился алкоголь.
- Добавить в маринад укроп, чеснок, соль, сахар, гвоздику, перец горошком, листья вишни или дуба. Проварить грибы в маринаде в течение 20 минут. Добавить лимонный сок.
- Переложить грибы в стерилизованные банки, залить маринадом, затем закатать.
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