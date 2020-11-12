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Как чистить зубы коту: практические советы от ветеринара

12.11.2020

Уход за полостью рта пушистого любимца должен быть такой же обязательной процедурой, как и уход за собственными зубами. Главным индикатором здоровья зубчиков вашего котика является неприятный запах изо рта. Как приучить его к ротовой гигиене и как почистить зубы коту правильно, расскажет ветеринар Олеся Ратушная!

как почистить зубы коту

Кошачьим зубкам также нужен уход. У животных, как и у людей, пища может оставаться в зубных промежутках, а это приводит к образованию зубного налета или зубного камня. Наросты зубного камня ранят десну, вызывают воспаление и кровоточивость. Затем зубы начинают расшатываться. И как результат — потеря зубов. При этом ваш питомец не сможет объяснить, что у него разболелся зубчик, и из-за этого он не может есть. Поэтому каждый хозяин должен быть очень внимательным к своему четвероногому другу. Не нужно ждать проявления первых симптомов, достаточно заблаговременно приучить кота к чистке полости рта. Делать процедуру нужно систематически один раз в неделю.

Совет №1. Приучайте кота к чистке зубов постепенно

Самая распространенная ошибка, которую делают хозяева домашних животных, это спешка. Люди сразу хватают зубную щетку и пытаются засунуть ее коту в рот, не понимая, что для него это стресс. Человек рискует быть поцарапанным и покусанным, а кот навсегда запомнит такие процедуры как страшные пытки и будет постоянно их избегать.

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Лучше приучать кошек к чистке зубов в раннем возрасте. Но если ваш любимец уже взрослый, это не повод отчаиваться. Начните с массажа десен. Сначала аккуратно поднимите верхнюю губу и легкими круговыми движениями пальца выполняйте процедуру. Только потом можно переходить непосредственно к чистке зубов.

Процедуру следует делать ежедневно, желательно в одно и то же время, пока питомец не привыкнет и не перестанет обращать на это внимание.

как чистить зубы коту

Совет №2. После каждой чистки зубов обязательно поощряйте кота

Пусть котик усвоит урок: за каждую процедуру он получит какие-то лакомства. При этом всегда говорите с ним ласково, поглаживайте его. Все это поможет животному снять стресс и привыкнуть к уходу за зубами. Повторяйте процедуру раз в неделю. Если проблем нет, и чистка делается с целью профилактики, можно повторять процедуру раз в две недели. Минуты для чистки будет достаточно.

Совет №3. Будьте внимательны при выборе средства для чистки зубов котика

Зубы домашнего любимца можно чистить как пальцем, так и зубной щеточкой. Но в первом случае будьте осторожны, чтобы кот не укусил вас. Палец должен быть обмотан тканью, например, марлей. Лучше приобрести специальную щеточку в зоомагазине. Или же воспользоваться детской, с мягкими щетинками.

как чистить зубы коту

Есть еще один способ чистки зубов — это специальные витаминные палочки или твердый сухой корм, благодаря которым зубы питомца будут очищаться механическим путем во время жевания пищи. Он — самый легкий, но наименее эффективный. К витаминной палочке кот быстро потеряет интерес. А сухой корм стоит употреблять небольшими порциями. Поэтому стоит его сочетать с чисткой зубов щеточкой или тканью.

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Человеческую зубную пасту для чистки зубов котика использовать нельзя! Фтор в ее составе может отравить животное. Лучше используйте настои трав (ромашки, мяты, шалфея, прочее) или специальные зубные пасты и гели со вкусом рыбы, мяса и птицы.

Video: Как чистить зубы коту: практические советы от ветеринара

Уход за полостью рта кота должен быть обязательной процедурой для каждого любящего хозяина. Как почистить зубы коту, узнайте от ветеринара Олеси Ратушной

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