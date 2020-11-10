Хотите узнать, как быстро сварить гречневую кашу? Этот простой лайфхак станет вашей палочкой-выручалочкой на кухне и поможет успевать все запланированные дела. Смотрите, как сварить кашу быстро в мастер-классе Игоря Мисевича! Пошаговая инструкция приготовления в нашем материале.

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Ингредиенты:

Гречка — 100 г

Вода — 200 г

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Итак, чтобы гречневая каша приготовилась за 5 минут нужно сделать три простых шага:

Вскипятите воду и хорошо прогрейте сковородку на плите. Насыпьте гречку в пакет и раскатайте его скалкой. Так в зерне образуются нужные трещины, но зерно при этом не превратится в сечку. Прожарьте гречку на хорошо разогретой сковородке без масла 1 минуту. Засыпьте обжаренную гречневую крупу в кипящую воду. Соблюдайте пропорции 1: 2, т.е. на одну часть гречки — две части воды. Варите 5 минут.

Video: Как быстро сварить кашу: секреты Игоря Мисевича Хотите узнать, как быстро сварить гречневую кашу? Игорь Мисевич поделится простыми лайфхаками, которые помогут приготовить блюдо за 5 мин. Пошаговая инструкция, как сварить кашу быстро в нашем материале