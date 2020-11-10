Джем из тыквы: рецепт пошаговый
10.11.2020
Хотите удивить семью необычным джемом? Приготовьте для родных оригинальный джем из тыквы! Узнайте пошаговый рецепт приготовления тыквенного джема, а также все тонкости увлекательного процесса от психолога «Все буде добре» Оксаны Зайцевой. Берите тыкву и приступайте к работе!
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Ингредиенты для тыквенного джема:
- Тыква – 1 кг
- Вода – 0,5 л
- Сахар – 200 г
- Яблочный уксус – 3 ст. л.
- Гвоздика – 5 шт.
- Душистый перец – 4 шт.
- Корица – 1 палочка
- Мускатный орех – 1 ч. л.
- Имбирь – 20 г
- Крекеры – для подачи
- Мята – для подачи
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Приготовление джема из тыквы:
- Тыкву очистить и нарезать треугольными ломтиками по 1 сантиметру. Сделать сироп из воды, части сахара и яблочного уксуса.
- Залить тыкву, проварить 5–7 минут на небольшом огне до прозрачности, слить лишнюю жидкость.
- Добавить пряности, завязанные в марлевый мешочек. Варить тыкву 40 минут, перемешивая. Готовое блюдо остудить, убрать специи и перебить в блендере.
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