А вы знали, что котлеты из грецких орехов вполне могут сойти за мясные, хотя на самом деле мяса в них нет. В новом выпуске «Все буде добре» Олег Ковальчук рассказал, как приготовить это невероятное блюдо. Подробный рецепт котлет из грецких орехов читайте в материале.

Ингредиенты:

грецкие орехи – 200 г

отварной картофель – 3 шт.

отварная фасоль (белая и красная) – 4 ст. л.

яйца – 2 шт.

лук репчатый – 1 шт.

чеснок – 1 шт.

овсяные хлопья, перемолотые в муку – ½ стакана

соль – щепотка

сахар – щепотка

перец – по вкусу

специи – по вкусу

масло – 50 мл

грибы или зелень для украшения

панировочные сухари

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Приготовление:

Измельчаем 200 г орехов в блендере и перекладываем их в отдельную емкость. Четыре столовые ложки вареной фасоли, одну луковицу среднего размера, несколько зубчиков чеснока и два яйца измельчаем в блендере. Две-три отварные картофелины натираем на мелкой терке. Соединяем все ингредиенты и тщательно перемешиваем ложкой. Добавляем полстакана овсяных хлопьев, перемолотых в муку, 50 мл растительного масла, щепотку соли и сахара, перец и специи по вкусу и снова все тщательно вымешиваем. Выкладываем смесь на доску, покрытую пленкой, и равномерно распределяем слоем толщиной 2–2,5 см. Отправляем фарш в холодильник на 15–20 минут. Охлажденный фарш нарезаем квадратиками. Смоченными в воде руками формируем котлеты, обваливаем их в панировочных сухарях и выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем котлеты с обеих сторон и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут. Выкладываем готовые котлеты на тарелку и украшаем зеленью или грибами.

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