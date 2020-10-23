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Как своими руками сделать фонарь Джека из тыквы на Хэллоуин

23.10.2020

Близится праздник нечисти и темных сил – Хэллоуин! Ужасающая тыква на Хэллоуин 2020 – неотъемлемый атрибут этого праздника. Благодаря фантазии и паре советов Натальи Левензон вы с легкостью сделаете такую тыкву своими руками и проникнитесь атмосферой дня всех святых. Читайте, как вырезать тыкву в нашем материале!

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тыква на хэллоуин 2018

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Сделать тыкву на Хэллоуин своими руками достаточно просто. Для этого вам понадобятся:

  • красивая средняя тыква (желательно правильной формы)
  • шило
  • острый нож
  • большая ложка
  • маркер или трафарет
  • свечи

Как же вырезать тыкву на Хэллоуин?

1. Для начала тыкву стоит очистить от пыли. Для этого хорошенько помойте её с мылом, а затем вытрите насухо. Чтобы маркер ложился лучше дополнительно можете протереть тыковку спонжем, смоченным в спирте.

как вырезать тыкву на хэллоуин

2. Срежьте верхушку тыквы. Для этого используйте острый нож. Также необходимо вынуть всю мякоть и семечки. Дабы избежать лишней траты времени и сил, сделайте это с помощью большой ложки.

тыква на хэллоуин 2016

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3. На этом этапе всё зависит от вашей фантазии. Вы можете нарисовать рожицу непосредственно на тыкве от руки либо использовать трафарет. Если вам пригляделся какой-то рисунок в интернете, то распечатайте его, приложите аккуратно к тыковке и при помощи острого шила сделайте множественные проколы по контуру трафарета. Затем вырезайте его ножиком.

как вырезать тыкву на хэллоуин

4. В завершении можно придать вашей тыкве жуткий вид. Используйте деревянные зубочистки для создания зубов и ресниц, а вовнутрь положите несколько небольших свечей. При выключенном свете тыква будет выглядеть очень ярко и пугающе.

тыква на хэллоуин

STB.UA подобрал несколько идей для тыквы на Хэллоуин :

тыква на хэллоуин

тыква на хэллоуин 2016

как вырезать тыкву на хэллоуин

тыква на хэллоуин 2016

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Теперь вы знаете, как вырезать тыкву на Хэллоуин. Пусть это умение превратит этот праздник в день, который обязательно запомнится! Счастливого Хэллоуина 2020!

 

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