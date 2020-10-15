Вы очень любите сырники, но считаете, что готовить их трудно и долго? Звездная мама Лилия Ребрик поделилась уникальным и простым рецептом вкусного завтрака для всей семьи! На приготовление этого творожного лакомства уйдет всего лишь 15 минут!

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Ингредиенты для ленивых сырников:

Творог – 300 г

Мука – 4 ст. л.

Яичные белки – 2 шт.

Сахар – 3 ст. л.

Ванильный сахар – ½ ч. л.

Морковь – 1 шт.

Яблоко – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

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Приготовление ленивых сырников:

Смешать творог, яичные белки, сахар, ванильный сахар и муку. Тщательно перемешать все ингредиенты. Для начинки: натереть мелко яблоко и морковь. Добавить сахар и перемешать. Выдавить сок в отдельную миску, мякоть убрать. В полученный сок добавить цедру и сок апельсина, сахар и муку. На среднем огне довести до кипения, постоянно помешивая. Варить 15 минут на медленном огне. Тесто поместить в формочки, заполнить их на 2/3. Сделать в центре углубление, добавить в него мякоть моркови и яблока. Сверху накрыть тестом и отправить в духовку, разогретую до 180 °С на 15 минут. Достать из формы еще горячими. Подавать с соусом.

Video: Простой рецепт сырников Рецепт сырников, который предлагает Лилия Ребрик очень простой. Смотрите, как приготовить сырники быстро, чтобы они получились вкусными и необычными. Рецепт сырников от Лилии Ребрик в нашем материале